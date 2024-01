Colpo da 150 milioni: l’effetto domino porta Leao via dal Milan

L’intreccio spaventa il Milan con un affare da 150 milioni che fa partire l’effetto domino che coinvolge anche Leao: via dai rossoneri

Il Milan si gode giorni di tranquillità dopo la vittoria sulla Roma. I rossoneri hanno reso più solido il loro terzo posto in classifica, mettendo la quita posizione a 9 punti di distacco, un margine al momento di sicurezza.

C’è quindi modo di concentrarsi sui possibili colpi di mercato presenti, con la voglia dei dirigenti milanisti di regalarsi Buongiorno per migliorare la retroguardia, ma anche futuri. Un futuro che dipenderà da tanti aspetti, primo tra tutti il tecnico che guiderà il Milan nella prossima stagione. Difficile immaginarsi una conferma di Pioli, più facile vedere un nuovo allenatore sulla panchina rossonera.

Un allenatore che potrebbe anche non avere nella sua squadra Rafael Leao. Il portoghese è sempre al centro delle critiche e non vive un momento felice, soprattutto in campionato dove è fermo a quota tre gol. Un rendimento che lo espone ai giudizi negativi, ma che non ferma l’interesse di alcune big d’Europa. Un interesse che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grazie all’effetto domino che potrebbe partire dopo il colpo da 150 milioni.

Calciomercato Milan, Leao via: intreccio con Vinicius e Mbappe

È questa la cifra che, stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo ‘Sport’, sarebbe pronto a sborsare il Manchester United per strappare Vinicius al Real Madrid.

Le merengues non sono solite vendere i propri pezzi migliori, ma davanti a certe cifre resistere è quasi impossibile. Anche perché con i 150 milioni eventualmente incassati per la cessione dell’esterno brasiliano, il Real potrebbe finanziare parte dell’acquisto di Mbappe. Il francese è in scadenza con il Psg e Florentino Perez lo ha sempre in cima ai suoi desideri.

Con Vinicius in Premier e Mbappe in Spagna, si libererebbe una casella importante al Parco dei Principi e la società parigina potrebbe decidere di occuparla con Rafael Leao. Il portoghese è da tempo accostato al Psg e la prossima estate, con l’eventuale addio di Mbappe, potrebbe arrivare il tempo dell’assalto concreto. Il Milan aspetta e spera che il domino non parta mai e che Leao possa rimanere ancora a lungo rossonero.