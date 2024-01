Cagliari, Ranieri sorride: recupero lampo dopo la frattura, sta per tornare in campo

Il Cagliari sorride dopo tanto tempo: un attaccante sta per tornare, ha recuperato dalla frattura. Ranieri tira un sospiro di sollievo.

Arrivano buone notizie per il Cagliari di Claudio Ranieri che torna a sorridere dopo la vittoria. Dopo il successo davvero molto importante con il Bologna tra le mura amiche. I sardi, infatti, sono momentaneamente usciti dalle sabbie mobili della zona retrocessione, che al momento dista un solo punto: così, dopo tre risultati utili consecutivi, è arrivata anche un’ottima notizia direttamente dall’infermeria.

Dopo circa un mese di fermo, infatti, sta per tornare un attaccante davvero molto importante per il tecnico dei sardi e, soprattutto, dopo un periodo difficile, tornerà a disposizione dopo una frattura alle costole. Stiamo infatti parlando di Gianluca Lapadula.

L’attaccante, infatti, aveva subito un duro colpo in una gara contro l’Empoli e, per questo motivo, si era procurato una frattura composta della sesta e settima costola destra.

Per questo motivo la punta ha dovuto stare ai box circa 15 giorni e, adesso, sebbene nell’ultima seduta abbia svolto ancora un lavoro personalizzato, sembrerebbe essere quasi pronto per tornare tra le fila dei convocati e ritagliarsi uno spazio nel prossimo match, davvero molto delicato, contro il Frosinone in trasferta, in programma domenica 21 gennaio nel lunch match delle ore 12:30.

Cagliari, Lapadula come sta dopo l’infortunio?

Lapadula sta per tornare: secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, Ranieri potrebbe con molta probabilità già ritrovare questa domenica Lapadula, con l’attaccante italo-peruviano che sta aumentando progressivamente i carichi di lavoro e potrebbe già rientrare in vista del prossimo match di campionato.

Un ritorno importante in virtù dell’emergenza in avanti, soprattutto dopo il fastidio al ginocchio di Mancosu che ha fatto sprofondare i rossoblu in una vera e propria emergenza là davanti.