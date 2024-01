Voltafaccia improvviso: Milan nei guai

Problemi per il Milan con i rossoneri nei guai per quanto successo sul mercato con l’obiettivo che sembra sfumare definitivamente

Il Milan è reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Roma: un successo che allontana la polemica dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e mantiene viva la speranza scudetto dei rossoneri nonostante il cammino dei nerazzurri. Gennaio è un mese importante con la società decisa ad intervenire sul mercato per regalare a Pioli una serie di rinforzi necessari al proseguo della stagione.

Priorità al reparto difensivo considerando la totale emergenza affrontata nell’ultimo periodo a causa degli infortuni di giocatori fondamentali come Tomori, Kalulu e Thiaw. Un problema che la società ha risolto portando a San Siro due innesti: Terracciano e Gabbia. Tra gli obiettivi del Milan anche Miranda, classe 2000 e con la possibilità di essere impiegato sia come centrale sia come terzino sinistro; una duttilità importante e che permette alla propria squadra di avere soluzioni in più all’interno della partita.

Contratto in scadenza il prossimo trenta giugno, Miranda in stagione ha disputato sedici partite tra tutte le competizioni con un gol e due assist: rendimento decisamente importante per un giocatore destinato ad essere grande protagonista nei prossimi anni. Il Milan, come detto, lo stava seguendo con grande interesse ma molto probabilmente non vedremo il giocatore vestire la maglia rossonera.

Milan, si allontana Miranda: la Real Sociedad piomba sul difensore

Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, il futuro di Miranda dovrebbe essere alla Real Sociedad. Il club è in corsa per un posto nella prossima Europa League ed è atteso anche dal match, complicato, contro il PSG in Champions. Servono nuovi innesti per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione e proprio per questo un giocatore come Miranda potrebbe fare particolarmente comodo all’interno della rosa di Alguacil.

La Real Sociedad sta studiando la possibilità di ingaggiare il difensore classe 2000: difficile il suo arrivo in questa finestra di mercato ma, considerando la scadenza di contratto il prossimo trenta giugno, il trasferimento a parametro zero è più che probabile. Sul giocatore non solo il Milan ma anche il Borussia Dortmund con il club tedesco sempre attento a profili di questo tipo.

A fare la differenza la volontà del giocatore che preferisce restare in Liga piuttosto che cambiare campionato: il desiderio principale sembra essere quello di non lasciare il Betis ma la situazione finanziare del club non aiuta con la società ad aver fatto una proposta di rinnovo a ribasso al giocatore. Il futuro di Miranda dunque sembra essere alla Real Sociedad con il Milan destinato a rinunciare al suo acquisto.