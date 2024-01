Vlahovic scatenato: il serbo e Allegri scaldano l’Allianz

La Juventus va al riposo sul doppio vantaggio contro il Sassuolo, trascinata dalla doppietta di Dusan Vlahovic: l’Allianz Stadium si scalda anche per Allegri

La splendida doppietta di Dusan Vlahovic scalda l’Allianz Stadium contro il Sassuolo, con la curva della Juventus finora piuttosto silenziosa per protestare contro le restrizioni nell’impianto bianconero.

Il numero nove conferma il momento super positivo dopo le reti decisive contro Frosinone, Roma e Salernitana. Prima scaraventando alle spalle di Consigli un potente e velenoso sinistro da fuori area dopo aver ricevuto palla da Cambiaso, successivamente non lasciando scampo su punizione all’esperto portiere ospite. Ottavo e nono gol in campionato per il centravanti serbo, che infiamma lo ‘Stadium’ e fa sorridere anche Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico bianconero non molla un attimo i suoi dal bordocampo e vuole massima concentrazione di fronte al temibile attacco degli emiliani guidato dallo spauracchio Berardi.

Juve-Sassuolo: Vlahovic show, l’urlo dello ‘Stadium’ anche per Allegri

Dopo i cori nella sfida di Coppa Italia con il Frosinone (dove aveva tagliato le 400 partite sulla panchina della Juve), Allegri anche nel match odierno contro il Sassuolo è stato applaudito a scena aperta dai sostenitori bianconeri, che hanno alzato i decibel al nome del mister livornese al momento della lettura delle formazioni.

Un feeling che si è rafforzato con i tifosi visti gli ultimi risultati in campo, dopo due stagioni difficili e nel quale in tanti chiedevano la testa dell’ex tecnico di Milan e Cagliari. Allegri, oltre a Elkann, ha la piena fiducia della dirigenza della Continassa e potrebbe in Primavera anche rinnovare l’accordo in scadenza nel 2025 se manifesterà la voglia di proseguire il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. Intanto l’allenatore toscano si gode un Vlahovic ritrovato (che dopo il bis si porta la mano dietro l’orecchio per sentire l’urlo dei tifosi) e una Juve sempre più in lotta per lo scudetto.