Allegri fa 400 con la Juve e la Curva lo omaggia così

Serata di festa all’Allianz Stadium, la Juventus stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia grazie a un super Milik, che risponde presente alla chiamata di mister Allegri. Il tecnico questa sera festeggia le 400 panchine in bianconero

Grande traguardo per mister Max Allegri, che entra nel ristretto club dove ci sono solo Marcello Lippi e Giovanni Trapattoni.

Serata fredda ma non sugli spalti dello Stadium. La Juventus vince e si diverte e il pubblico risponde con passione e trasporto. Quando il risultato diventa largo, dalla Curva Sud si sentono cori anche per il mister. Massimiliano Allegri viene omaggiato, come spesso accade.

Cori di apprezzamento per il mister bianconero: “Massimiliano Allegri oh, oh” si sente dalla curva del tifo organizzato bianconero. Lui però non si lascia andare a facili momenti di rilassamento e continua a urlare alla squadra. Non vuole cali di tensione, come in occasione del colpo di testa di Enzo Barrenechea. Importante non prendere gol, lo aveva detto in conferenza stampa e infatti continua a tenere alta la tensione per non bucare la rete questa sera difesa da Mattia Perin.