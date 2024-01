Penalizzazione in Serie A, arriva il verdetto della Figc

La Figc ha preso la decisione sul caso che riguardava la possibile penalizzazione per un club di Serie A: il ‘verdetto’ è arrivato

Il verdetto è arrivato. Se lo scorso anno la Serie A è stata costretta a fare i conti con la giustizia sportiva, quest’anno le aule di tribunale – anche se quelle della Figc – non sono certo vuote.

Un aspetto che non riguarda soltanto il nostro campionato, considerato quello che sta accadendo in Premier League con il -10 all’Everton e la possibilità di un’ulteriore penalizzazione per gli stessi Toffees e il Nottingham Forest per violazione del Fair Play Finanziario.

In Italia, invece, è il Genoa il club ad essere finito sotto inchiesta per presunte irregolarità relativa al mancato versamento entro il termine del 16 novembre 2023 delle ritenute Irpef dovute ai tesserati del club ligure riguardanti le mensilità di agosto e settembre. Una presunta irregolarità segnalata alla Covisoc e sulla quale ha voluto vederci chiaro la Procura Federale guidata da Chiné che ha potuto contare anche sulla collaborazione della stessa società ligure.

Genoa, la decisione della Figc sul caso Irpef

Grazie alle indagini portate avanti dalla Procura Federale e ai contatti avuti con la dirigenza del Genoa, si è potuto appurare la totale regolarità della condotta del club rossoblù. L’indagine, infatti, ha evidenziato come la società abbia regolarmente pagato tutto entro i termini stabiliti e che c’è stato un ritardo nell’invio della documentazione dei pagamenti, a causa di un problema telematico.

Insomma, nessuna irregolarità e procedimento archiviato con il Genoa che evita così la possibile penalizzazione in classifica e resta a quota 22 punti. Sospiro di sollievo quindi per il popolo del Grifone che già lo scorso anno ha dovuto fare i conti con un -1 in classifica proprio per il mancato versamento di parte delle ritenute Irpef relative ai mesi di settembre ed ottobre. Questa volta però il pagamento c’è stato e il caso Genoa può essere archiviato.