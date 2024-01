PAGELLE e TABELLINO Juventus-Sassuolo 3-0: Vlahovic l’anti-Lautaro, fantasma Pinamonti

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Sassuolo, match dell’Allianz Stadium valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Bianconeri trascinati da Vlahovic, tris firmato da Chiesa

La Juventus sbriga senza affanni la pratica Sassuolo: rotondo 3-0 per i bianconeri di Allegri nel posticipo contro il Sassuolo.

Dusan Vlahovic con una doppietta infiamma l’Allianz Stadium e trascina la ‘Vecchia Signora’ nuovamente a -2 dalla capolista Inter. Nel finale è il ‘gemello’ Chiesa a mettere in ghiaccio la contesa per i padroni di casa. Berardi viene fischiato dal pubblico bianconero e si accende solo nella ripresa, Szczesny e Bremer blindano la difesa della Juve. Male Erlic, fantasma Pinamonti. Nell’undici di Allegri non convince Kostic.

JUVENTUS

Szczesny 7

Rugani 6,5

Bremer 7

Danilo 6,5

Cambiaso 6,5 (87′ Alex Sandro SV)

Miretti 6,5 (57′ Weah 5,5)

Locatelli 7

Rabiot 6,5

Kostic 5,5 (81′ Iling-Junior SV)

Yildiz 6,5 (57′ Chiesa 7)

Vlahovic 8 (81′ Milik SV)

Allenatore: Allegri 7 – Stavolta niente corto muso, Juve in scioltezza. Vlahovic trascina i bianconeri, che si riportano a -2 dalla capolista Inter. Squadra sempre più consapevole dei propri mezzi: il tecnico toscano non può più nascondersi, lo scudetto non è più solo un sogno.

TOP JUVENTUS: Vlahovic 8 – Il serbo è l’anti-Lautaro. Momento magico per il 9 di Allegri, ancora decisivo dopo i sigilli da tre punti contro Frosinone e Salernitana (oltre all’assist vincente per Rabiot con la Roma). È indiavolato e in fiducia, probabilmente il miglior Vlahovic da quando veste la maglia bianconera: non un dettaglio nella corsa punto a punto con l’Inter.

FLOP JUVENTUS: Kostic 5,5 – Non brilla particolarmente, forse le voci di mercato si fanno un po’ sentire nella testa del nazionale serbo. Qualche guizzo nella ripresa, ma è lontano parente dal Kostic ammirato nella scorsa stagione.

SASSUOLO

Consigli 5

Pedersen 5,5

Erlic 4,5 (46′ Tressoldi 5,5)

Ferrari 5

Viti 5 (74 Missori SV)

Boloca 5,5

Henrique 6

Berardi 6 (70′ Castillejo 5,5)

Thorstvedt 5 (70′ Volpato 5,5)

Lauriente 5 (84′ Mulattieri SV)

Pinamonti 5

Allenatore: Dionisi 5 – Sassuolo quasi rinunciatario, che si accende solo nella ripresa con i lampi del solito Berardi. Sembra passato un secolo dal poker dell’andata: così rischia grosso.

TOP SASSUOLO: Berardi 6 – Nel primo tempo è piuttosto nervoso, nella ripresa in un paio di circostanze spaventa Szczesny e la difesa bianconera. Se non si accende lui sono dolori, però non è certamente il Berardi ammirato all’andata.

FLOP SASSUOLO: Erlic 4,5 – In perenne difficoltà di fronte a Vlahovic e ai guizzi di Yildiz. L’anello debole della retroguardia ospite: già ammonito, per evitare guai peggiori Dionisi lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.

Il tabellino di Juventus-Sassuolo: ciliegina Chiesa, Berardi fischiato

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0

15′, 37′ Vlahovic; 89′ Chiesa

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso (88′ Alex Sandro), Miretti (57′ Weah), Locatelli, Rabiot, Kostic (81′ Iling-Junior); Vlahovic (81′ Milik), Yildiz (57′ Chiesa). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Nonge, Hasa, Milik. Allenatore: Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (46′ Tressoldi), Ferrari, Viti; Boloca, Henrique; Berardi (70′ Castillejo), Thorstvedt (70′ Volpato), Lauriente; Pinamonti. A disposizione: Cragno, Pegolo, Lipani, Missori, Alvarez Martinez, Konradsen, Bajrami, Mulattieri. Allenatore: Dionisi

Arbitro: Piccinini (sez. Forlì)

VAR: Di Paolo

Ammonizioni: Eric (S), Ferrari (S)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 3′ ; spettatori 39.005