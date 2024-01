Guaio in casa bianconera, si è operato: out per la stagione

Brutta notizia in casa bianconera: il brasiliano va ko. Si è operato, sarà fuori per il resto della stagione

Titolare inamovibile nello scacchiere bianconero, il brasiliano è stato costretto ad operarsi per un problema all’inguine. Un infortunio che lo costringerà a restare fuori sino al termine della stagione.

Brutto ko in casa Newcastle. Per la squadra bianconera è un’annata decisamente complicata, con Eddie Howe che ha perso per il resto della stagione il brasiliano Joelinton. Preziosa pedina nel centrocampo dei ‘Magpies’, l’ex Hoffenheim è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’inguine che, riferisce il ‘Daily Telegraph’ gli impedirà di tornare prima della fine del campionato. Un ko pesante se si considera che in mediana Howe non può disporre neppure di Sandro Tonali per le ben note vicende legate alle scommesse. Una lunga lista di indisponibili che comprende anche Joe Willock e altri calciatori in altri ruoli. Dal portiere Nick Pope all’ex Leicester Harvey Barnes.

Newcastle, Joelinton ko: incognita Phillips, che piace anche alla Juve

I ‘Magpies’ sono attualmente al decimo posto in classifica e un rientro in zona Europa appare piuttosto complicato.

Servono rinforzi, soprattutto in mediana e uno dei nomi seguiti è quello di Kalvin Phillips. L’inglese resta in uscita dal Manchester City. Piace a tanti club, tra cui la Juventus, ma il Newcastle sembra essersi tirato fuori dalla corsa all’ex Leeds. O per lo meno non sembra essere la favorita. In ottica Juventus vi avevamo proprio parlato di come il Newcastle potesse rappresentare un ostacolo per Giuntoli e la dirigenza bianconera. Ora però la concorrenza è aumentata come riferisce ‘Sky Sports Uk’, perché anche Crystal Palace, West Ham ed Everton sono sulle tracce di Phillips. Inoltre non è neppure detto che la Juventus decida di agire per rafforzare la mediana. I bianconeri infatti vorrebbero acquistare solo in prestito.