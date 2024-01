Fischi per Berardi, ma non solo: l’addio alla Juve è sempre più vicino

L’Allianz Stadium fischia sonoramente Berardi all’uscita dal campo: il pubblico di fede bianconera non risparmia neanche un giocatore dello scacchiere di Allegri

La Juventus si vendica del Sassuolo dopo il pesante KO dell’andata a Reggio Emilia. Vlahovic e Chiesa schiantano la resistenza dei neroverdi nel posticipo dell’Allianz Stadium.

Il centravanti serbo si prende la scena e sale a quota nove centri in campionato. Standing ovation e tutti in piedi dalle tribune per applaudire l’ex Fiorentina, che sta vivendo probabilmente il momento migliore della sua avventura a Torino. Vlahovic fa la differenza, mentre stavolta Domenico Berardi non è riuscito a liberare il suo estro e punire la ‘Vecchia Signora’. Il numero dieci non è il Berardi ammirato all’andata, ma è comunque l’unico a provarci e a impegnare Szczesny. Dionisi lo toglie al 70′ e dall’Allianz Stadium arrivano fischi sonori all’indirizzo del classe ’94, nell’ultimo mercato estivo nei desideri della dirigenza della Continassa. Alla fine Berardi è rimasto al Sassuolo e la Juve ha virato su altre strategie per il proprio reparto offensivo.

🏟️ #JuveSassuolo – Pubblico dell’Allianz Stadium in piedi per la standing ovation a #Vlahovic, sostituito da #Milik: “Dusan Dusan”, il coro che si alza dalla curva bianconera 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 16, 2024

Oltre al fantasista degli emiliani, fischiato anche Alex Sandro all’ingresso in campo nel finale del difensore brasiliano. L’ex Porto rientrava dall’infortunio e i tifosi bianconeri sembrano avergli voltato definitivamente le spalle. Un ulteriore passo verso il probabile addio a fine stagione, con il nazionale verdeoro che a meno di colpi di scena non rinnoverà il contratto e verrà sostituito da Tiago Djalo, quest’ultimo prossimo allo sbarco sotto la Mole.