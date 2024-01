Esonero Mourinho per De Rossi, scintille Roma: “Profondamente offensivo”

Via Mourinho, dentro Daniele De Rossi: la Roma cambia pelle e arrivano le prime critiche a società e nuovo tecnico, la bordata è pesante

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma. Il ribaltone in casa giallorossa si è consumato quest’oggi, con i Friedkin che nella notte hanno deciso per l’esonero di Mourinho.

L’ex centrocampista e capitano ha già firmato il contratto che lo legherà fino al termine della stagione alla squadra capitolina, con opzione per un altro anno in caso di raggiungimento di determinati obiettivi ed ha anche diretto il suo primo allenamento. Ovviamente la notizia del cambio in panchina per i giallorossi ha tenuto banco durante tutta la giornata e non sono mancati i commenti e i giudizi negativi.

Passare da Mourinho a De Rossi appare per qualcuno come una sorta di salto nel buio visto che l’ex capitano della Roma ha alle spalle soltanto pochi mesi di esperienza in panchina da prima allenatore e con risultati tutt’altro che incoraggianti con la Spal. Di questo avviso è anche il giornalista Giancarlo Padovan che si scaglia contro la società per il trattamento riservato a Mourinho con l’esonero e la scelta di De Rossi per sostituirlo.

Roma, De Rossi già nel mirino: “Offensivo sostituire Mourinho con lui”

Padovan è intervenuto ai microfoni di ‘RadioRadioLoSport’ per commentare proprio le vicende in casa Roma e ha avuto parole di critiche verso la scelta della società.

“Trovo molto offensivo – le sue dichiarazioni – che un grande allenatore dello spessore di Mourinho sia esonerato per fare posto ad un tecnico sulla carta come De Rossi. Quest’ultimo ha i titoli ma non ha mai allenato, anzi ha contribuito ad affossare la Spal“. Ora toccherà al campo, giudice supremo e insindacabile, dire se la scelta del club giallorosso è stata giusta o meno.