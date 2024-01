Berardi e Juventus, nuovo capitolo di una storia infinita

Domenico Berardi e la Juventus, una storia infinita tra mercato, gol e tanto altro ancora: tutto quello che devi sapere.

Berardi-Juventus, una storia d’amore che non è mai sbocciata, un matrimonio che non s’ha da fare ma che, più volte, è sembrato ad un passo dal diventare realtà. Il numero 10 del Sassuolo per anni ed anni è stato ad un passo dal vestire la maglia della Vecchia Signora, salvo poi rinunciare e rimanere in provincia, in Emilia dove ormai è la sua seconda casa.

Nell’ultima sessione di calciomercato, infatti, era davvero molto vicino a diventare un nuovo calciatore a disposizione di Massimiliano Allegri ma, complice un accordo mai raggiunto tra le parti, il tutto si è bloccato. La sua assenza nelle prime due giornate di questa stagione ha fatto davvero tanto rumore, salvo poi far rientrare tutto nei ranghi della normalità. Da quel momento in poi tutto è stato in discesa, con una stagione importante che certifica, ancora una volta, quanto il suo talento faccia comodo non solo al Sassuolo, ma anche e soprattutto alla Nazionale.

Contro la Juventus, però, gli ingranaggi si inceppano: la media minuti/gol contro la Juve, infatti, è di una rete ogni 1115 minuti, il peggior risultato contro una squadra di Serie A.

Berardi e la Juve: tra gol e mercato

–ha quindi voglia di riscatto contro la Juventus, non soltanto per la media gol contro i bianconeri non particolarmente esaltante, ma anche e soprattutto per il fatto che la Vecchia Signora ha inseguito per tantissimo tempo il ragazzo calabrese classe 1994, salvo poi far terminare in un nulla di fatto.

L’anno scorso sembrava la volta buona, quell’occasione che a quasi 30 anni sembrava essere una sorta di ultima grande occasione per lui, ma così non è stato. Oggi, salvo clamorosi colpi di scena, le strade di Berardi e la Juventus si incontreranno solo da avversari: tra Chiesa e Yildiz in rosa, con Soulé e Kaio Jorge in prestito ma in forte crescita, il reparto avanzato di Allegri è al sicuro per anni.