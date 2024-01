“Pit stop per Thiago Motta”: le conseguenze dopo il ko di Cagliari

Il Bologna di Thiago Motta è reduce, tra campionato e Coppa Italia, da quattro gare senza vittorie: il post sui social diventa virale.

Il Bologna è reduce da quattro partite senza una vittoria: dopo le sconfitte a Cagliari e ad Udine ed il pareggio con il Genoa, è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Fiorentina. Un periodo non felicissimo per i felsinei che, tuttavia, stanno comunque vivendo un’annata a dir poco straordinaria al di sopra delle più rosee aspettative.

Il lavoro che il tecnico italo-brasiliano ha fatto sui giocatori è sotto gli occhi di tutti e, per questo motivo, i tifosi sono comunque al fianco della squadra, molto più che soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad ora. Non va dimenticato, infatti, che nonostante qualche passo falso, la zona che porta all’Europa è distante soltanto un punto: i rossoblu oggi sono sesti a 32 punti, con la Lazio a quota 33 punti e la Fiorentina a 34. Insomma, il quarto posto è lì a pochi passi.

Sui social i tifosi rimangono positivi: “Pit stop per Thiago Motta, si correva troppo” scrivono, pur sottolineando che questi passi falsi possano capitare e che l’allenatore “resta ottimo”.

Bologna, quattro gare senza vittorie: le reazioni social

“E adesso? Thiago tornerà ad essere un allenatore umano?” Scrive un altro tifoso sotto questo post, scatenando i tifosi che si sono prodigati nel difendere il tecnico alla guida del Bologna che rimane comunque autore di uno straordinario campionato, come non si vedeva da davvero tantissimi anni, facendo sognare i tifosi dei felsinei un posto nella prossima Europa League.

Un sogno che è alla portata della squadra che, adesso, dovrà rimboccarsi le maniche per poi ripartire. Il talento c’è, la voglia di fare bene non manca. È tempo di ripartire dopo il ko in trasferta contro il Cagliari.