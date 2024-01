Lukaku di nuovo flop, critiche durissime: “Un cartonato. Meglio Petagna”

Lukaku deludente per l’ennesima volta in un big match: opinionisti e social si scagliano contro il belga

Non solo Mourinho al centro delle polemiche dopo il ko della Roma in casa del Milan. I giallorossi sono noni in classifica, a distanza non incolmabile dal quarto posto, ma il trend di queste settimane è preoccupante per i capitolini che hanno vinto solo una delle ultime sei partite, con cinque punti collezionati. Uno score pessimo, con le colpe che per tantissimi ormai è in primis dell’allenatore portoghese.

In queste ore, però, a finire nel mirino delle critiche è stato anche Romelu Lukaku. Il belga ha steccato per l’ennesima volta in un big match. L’unica top violata dal belga è stata il Napoli, nel finale di partita, anche lei in profonda crisi di risultati e reduce da uno 0-4 casalingo col Frosinone. Big Rom sembra essersi fermato in questo momento, non segna da tre partite in campionato, quattro se consideriamo anche il derby. Era già successo in stagione, a novembre, ma in quel poker la Roma ha vinto due partite, perdendo a Praga e pareggiando con la Lazio. Stavolta, invece, in questa striscia i giallorossi hanno collezionato tre ko e un pari con l’Atalanta. Al netto della caratura superiore delle avversarie, Lukaku è sembrato sempre solo ma anche molto poco preciso e coinvolto, sempre fagocitato dai difensori, sempre spalle alla porta. E ovviamente sui social – e non solo – non gli hanno fatto passare l’ennesimo flop in un big match.

Ad esempio lo stesso Tony Damascelli a ‘Radio Radio’ è stato molto duro: “Lukaku era un cartonato, anche se qualcuno lo giustifica perché non riceve palloni. Giroud è molto più anziano e ha giocato una partita di qualità e sacrificio”. Pesante e ironico anche il giudizio di Riccardo Trevisani a ‘Pressing’: “La Roma è nona e la situazione è grottesca. Lukaku deludente contro il Milan? Vabbè, era un big match, è previsto dal regolamento”.

Social scatenati contro Lukaku dopo Milan-Roma: l’ironia dei tifosi di Inter e Juve

Ma come detto sui social l’ex Inter è diventato oggetto di meme e aspre critiche da parte dei propri tifosi, ma anche e soprattutto di quelli che lo hanno avuto o diciamo perso. “Romelu, un gol decisivo contro una squadra dal sesto posto in su, lo vogliamo fare?”, con la pillola in cui Big Rom risponde ripetendo ‘Mai’ alla domanda se accetterebbe o meno di giocare per la Juve.

Gli stessi interisti benedicono la rottura col belga che ha evitato l’ennesimo ritorno: “La sliding door Lukaku-Thuram per noi è stata come fare 6 al SuperEnalotto quando il jackpot è 300 milioni”. E poi anche i sostenitori della Juventus, visto anche il grande periodo della squadra di Allegri, si mostrano soddisfatti per il suo mancato arrivo: “Con Lukaku avremmo lottato per lo scudetto”, il meme con il video di un Vlahovic che ride sguaiatamente. “Chissà quanti punti in meno avremmo con Lukaku al posto di Vlahovic…”, scrivono ancora i bianconeri. Al netto dei social romanisti che giustificano le prestazioni opache dell’attaccante con gli scarsi o nulli rifornimenti, l’ironia continua a scagliarsi su di lui: “Come mai non tira neanche più i rigori?”, “Lukaku è così poco decisivo che i tifosi avversari ormai gli indirizzano cori di incoraggiamento”. E ancora “Che punta ci ha levato? Lukaku? Se lo vedi ringrazia Giuntoli da parte mia”. Di marca Roma, invece, emblematico questo commento: “Interrompiamo il prestito di Lukaku per favore. Tanto gli arriva un pallone a partita, va benissimo Petagna”.