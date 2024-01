Roma, dal confronto con Mourinho alla contestazione dei tifosi

Non è un momento per nulla facile per la Roma di Jose Mourinho. I giallorossi sono stati battuti a San Siro dal Milan. Ecco cosa è successo a fine gara

Niente conferenza per Jose Mourinho. Il tecnico della Roma, oggi squalificato, ha assisto al match dalla tribuna, prima di recarsi negli spogliatoi.

Il portoghese – come riporta Sky – si è confrontato con la squadra dopo l’ennesimo ko, quello contro il Milan. Un confronto utile a poter ripartire già dalla prossima gara. Serve rialzare la testa il prima possibile, per cercare di rimettere la Roma in carreggiata.

Milan-Roma, tifosi contestano Lukaku e compagni

Per i giallorossi, il momento non è certamente facile. Dopo l’eliminazione contro la Lazio, in Coppa Italia, è arrivato un’altra sconfitta, contro il Diavolo, che allontana la Roma ancora di più dalla zona Champions League.

Il 3 a 1 , firmato Adli, Giroud e Theo Hernandez, per i rossoneri, non è andato per nulla giù ai tifosi capitolini, accorsi in massa a San Siro. Al termine della partita, così, dopo aver cantato e incitato, per più di novanta minuti, gli ultras giallorossi hanno contestato pesantemente la squadra.