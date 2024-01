Gasperini si gode la sua Atalanta e punge: “Recupero con l’Inter fra Milan e Juve”

Gasperini si gode la sua Atalanta dopo il 5-0 al Frosinone e punge: “Il recupero con l’Inter fra Milan e Juve”. Le sue parole nel post partita

Cinquina al Frosinone per fare un ulteriore balzo in classifica ed avvicinare il quarto posto occupato dalla Fiorentina. L’Atalanta di Gasperini continua a vincere a suon di gol.

Ai microfoni di ‘Sky Sport, nel post partita, l’allenatore del club bergamasco applaude i suoi: “I primi 20 minuti sono stati esplosivi, di una squadra che sta bene e ha fiducia. Le partite poi diventano facili, ma il Frosinone ha dato filo da torcere a tutti anche se non è in un buon momento”.

“È un bellissimo periodo, dopo uno di difficoltà anche dal punto di vista dell’organico. La rosa si è allargata, dobbiamo recuperare Toure’ e Lookman tornerà – ha proseguito il tecnico nerazzurro – Con una rosa così puntiamo al campionato adesso, anche se poi avremo anche Europa League e Coppa Italia. Fermarsi adesso non è un vantaggio, sfrutteremo le due settimane per recuperare qualcuno ma avremmo preferito giocare”.

Atalanta, Gasperini ‘punge’ sul calendario ed il recupero con l’Inter

“Dispiace per come ci sono state messe le prossime partite, in un periodo cruciale. Affronteremo Milan e poi Inter, poi c’è anche la Juve. Ma magari pensi che sia difficile e poi le cose andranno bene”, ha aggiunto sul calendario.

Infine, Gasperini si è soffermato così sul mercato: “Un po’ mi dispiacerebbe, fa bene ed è serio. Quest’anno siamo in tanti in quel ruolo, vedremo le evoluzioni di Bakker e Holm. Siamo tanti, è giusto che giochi ma un po’ mi dispiace”.