Frosinone, Di Francesco ha la soluzione: per ripartire bisogna fare questo

Di Francesco ed il suo Frosinone proveranno a ripartire in casa dell’Atalanta dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque gare: la soluzione.

Non è un periodo facile per il Frosinone di Di Francesco che, dopo un inizio di stagione sprint e a dir poco straordinaria, in queste ultime settimane si è un po’ arenato. Nelle ultime cinque partite è arrivato un solo punto in campionato e, inoltre, l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus brucia ancora non in quanto tale, ma per il modo in cui è arrivata.

Per risalire la china in Serie A, quindi, i ciociari proveranno a sfatare il tabù delle trasferte contro un’Atalanta che è davvero molto agguerrita, soprattutto tra le mura di casa. Inoltre, fattore non marginale, i laziali sono una delle tre squadre che non sono ancora riuscite ad ottenere vittorie in trasferta, insieme a Cagliari e Lecce. Per questo motivo questa potrebbe essere la volta buona per invertire la tendenza.

Ecco l’arma in più che Di Francesco potrebbe sfruttare per cercare di portare a casa punteggio pieno, ben consapevole del fatto che sarà una vera e propria impresa per i suoi uomini.

Frosinone, l’arma vincente di Di Francesco per ripartire

Il primo punto da cui ripartire per il Frosinone potrebbe essere quello della difesa. Se, infatti, l’attacco dei ciociari ha messo a segno 25 reti quest’anno (il nono miglior reparto offensivo del campionato), è la difesa a traballare forse un po’ troppo. 34 reti subite iniziano ad essere tante: cercare di trovare una quadra in difesa potrebbe essere il punto primario da cui poter ripartire.

Il secondo fattore potrebbe essere quello legato all’attacco. Se , da una parte, Soulé è un vero e proprio goleador, con 8 reti, dietro di lui si è creato il vuoto, con il centrocampista Harroui secondo miglior marcatore con sole 3 reti. In tal senso la crescita di Kaio Jorge ed Ibrahimovic potrebbe, in tal senso, essere la chiave di volta per trovare alternative al solo argentino.