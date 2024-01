Di Francesco striglia il Frosinone: “Non lo posso accettare”

Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco alza la voce e critica la squadra

Più sostanza, più determinazione. Eusebio Di Francesco è arrabbiato dopo il pesante ko del Frosinone sul campo dell’Atalanta, quinta sconfitta consecutiva dei ciociari.

Intervenuto a ‘DAZN’, il tecnico ha affermato: “Non posso essere felice. Abbiamo attraversato ottimi momenti, questo è un momento difficile. Non posso pensare che sia questa la squadra che ha fatto 19 punti e che anche nelle sconfitte ha fatto delle prestazioni. Questa sera non abbiamo fatto neanche la prestazione, la squadra si è persa con troppa facilità. Non possiamo affrontare le partite in questo modo. Basta parlare di sistemi di gioco: serve mettere davanti al gioco altre caratteristiche che non possono mancare. I ragazzi devono sapere che il girone di ritorno sarà più difficile e servono queste caratteristiche”.

ATTEGGIAMENTO – “Ho questo pensiero da una decina di giorni. Percepisci quando la squadra diventa troppo leziosa. Ci sta di poter perdere contro una squadra che ci ha dominato e ci è superiore, però la prestazione non deve mancare: è una cosa che non posso accettare, negli atteggiamenti, nel rincorrere anche sul 4-0. Serve una mentalità differente. Dobbiamo ritornare ad essere quelli di prima attraverso un lavoro psicologico importante”.

CALO FISICO – “È un analisi che bisogna fare, ma dai dati vedo che siamo una delle migliori squadre. Quando manca il furore agonistico, il desiderio di voler andare a far male agli avversari: non può mancare”.