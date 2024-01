L’esplosione improvvisa di Kenan Yildiz ha tolto spazio nel reparto avanzato dei bianconeri a Federico Chiesa

E’ stato piuttosto netto Massimiliano Allegri nell’ultima conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sassuolo: in onore dell’equilibrio mostrato dalla formazione bianconera negli ultimi mesi, per l’allenatore toscano. Chiesa e Yildiz sono in questo momento due calciatori incompatibili e difficilmente verranno schierati insieme dal primo minuto.

La giovane promessa turca ha tolto comprensibilmente spazio all’esterno italiano, frenato nelle ultime settimane anche da qualche guaio fisico di troppo. Un dualismo che in questo momento vede in vantaggio il classe 2005, vera sorpresa nella stagione della Juventus in un reparto avanzato che potrebbe presto salutare uno dei tanti interpreti. Stiamo parlando di Moise Kean, centravanti in uscita come spiegato da Paolo Bargiggiain diretta su TV Play: “Deve decidere lui dove andare in prestito. Lui preferisce restare in Italia, la sua scelta sarà tra il Monza e la Fiorentina”.

Altra cessione bianconera, più per la prossima estate, potrebbe invece essere legata al dualismo Yildiz-Chiesa. In questo caso, come svelato dal giornalista, ad avere la peggio potrebbe essere l’ex attaccante della Fiorentina: “L’esplosione di Yildiz potrebbe portare alla cessione di Chiesa? Sì, la Juve ha messo Chiesa sul mercato, così come Vlahovic, già l’anno scorso. Nel team bianconero non c’è nessun calciatore incedibile, soprattutto quelli con un ingaggio alto. Yildiz, invece, resterà sicuramente almeno per un altra stagione”.

Calciomercato Juve, l’annuncio su Henderson: “Sembrava fatto”

Chi non arriverà in entrata, in attesa di annunciare Tiago Djalò, secondo Bargiggia è Jordan Henderson, in rotta con l’Arabia Saudita dopo appena sei mesi.

Il centrocampista inglese, dopo essere schizzato in cima alle quotazioni bianconera, sarebbe stato poi scartato: “La Juve ha mollato Henderson, sembrava fatto ma poi hanno cambiato idea. Al momento, loro sostengono che prenderanno solo Tiago Djalò. Samardzic? Il Napoli è fermo, ma tenterà ancora di prenderlo. Potrebbero già tornare i giocatori andati in Arabia Saudita l’estate scorsa? Non è un trend, almeno per adesso. La Saudi Pro League, forse, sarà ‘attenta’ a non dare più certi stipendi, visto che sono rimasti scottati dalle richieste dei calciatori”.