Bologna, pronta l’offerta per Zirkzee: Thiago Motta trema

Un top club europeo è pronto a formalizzare l’offerta per Zirkzee: problema piuttosto serio per Thiago Motta

Il Bologna non sta attraversando un momento semplice: un punto nelle ultime tre partite di campionato (con la sconfitta, all’ultima giornata, in casa del Cagliari) e l’eliminazione ai calci di rigore ai quarti di Coppa Italia. I rossoblù devono assolutamente riordinare le idee o rischiano di gettare al vento quanto di buono fatto fino a questo momento.

La prossima sfida, a San Siro contro il Milan, non sarà per nulla semplice ma i ragazzi di Thiago Motta vogliono rispondere sul campo per allontanare il periodo più complicato da quando è iniziata la stagione. Contro il Cagliari si sono viste tutte le difficoltà della squadra complice l’assenza di Zirkzee, uno dei giocatori più rappresentativi della rosa rossoblù.

Classe 2001, l’attaccante sta disputando una stagione di altissimo profilo con otto gol e quattro assist tra tutte le competizioni: giocatore abile nell’uno contro uno, bravo a giocare con i compagni di squadra, ad attaccare la profondità e con la possibilità di essere impiegato su diverse zone del campo. Una stagione decisamente importante per Zirkzee le cui prestazioni non sono passate inosservate e, proprio per questo, il giocatore sarà (molto probabilmente) protagonista nella prossima sessione estiva di mercato.

Bologna, pericolo Premier per Zirkzee: l’Arsenal piomba sul giocatore

Sono diverse le squadre interessate al centravanti, italiane ed estere. Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, l’Arsenal sta monitorando il giocatore con estrema attenzione e potrebbe presentare un’offerta per il giovane centravanti. La Premier League è il campionato più importante a livello europeo e questo può avere un ruolo determinante nell’eventuale scelta del giocatore.

L’Arsenal non sta vivendo un momento semplice in campionato con un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite: rendimento che non cambia l’obiettivo stagione dei Gunners che proveranno, fino alla fine, a lottare per il titolo. Il club, in vista della prossima stagione, sembra aver bisogno di un centravanti e Zirkzee potrebbe integrarsi perfettamente nel sistema di gioco di Arteta.

I Gunners scendono in campo con il 4-3-3 e, in questo sistema di gioco, il ventiduenne potrebbe essere impiegato sia come esterno offensivo sia come prima punta fornendo diverse soluzioni tattiche all’interno della partita. Per capire quale sarà il futuro di Zirkzee dobbiamo solo aspettare il termine della stagione quando, molto probabilmente, si aprirà una vera e propria asta di mercato per un giocatore che sta dimostrando tutte le sue qualità all’interno della rosa di Thiago Motta.