Rimonta Cagliari, Bologna ancora ko: punti pesanti per Ranieri

Il Cagliari vince in rimonta e battendo il Bologna conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza

Prima la magia di Orsolini, poi il pari di Petagna e l’autogol di Calafiori: così la squadra di Claudio Ranieri porta a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Parte bene il Bologna che tiene il ritmo e sblocca il risultato al 24′: lo fa con l’uomo più atteso, Riccardo Orsolini, che su lancio di Posch vince il duello di fisico con Augello, controlla sulla linea di fondo e poi rientra sul mancino battendo Scuffet da posizione quasi impossibile. Il Cagliari sembra accusare il colpo, gli ospiti continuano a spingere, ma poco dopo la mezz’ora c’è la reazione del Bologna.

Nasce tutto da un lancio dalle retrovie di Dossena indirizzato a Petagna che prima si libera di Calafiori e poi dribbla Skorupski riuscendo così a depositare il pallone in rete a porta vuota.

Cagliari-Bologna: highlights, tabellino e classifica

Nella ripresa partita più fisica e Cagliari in pressing a caccia di una vittoria cruciale: il vantaggio dei sardi matura al sessantanovesimo minuto di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo quando Wieteska – dopo una grande giocata – mette la palla in mezzo a cercare Petagna trovando invece la deviazione di Calafiori che di ginocchio mette la palla nella propria porta. Nel finale i felsinei si affidano al giro palla e a un colpo di testa di Fabbian, ma al triplice fischio festeggiano i padroni di casa per una vittoria pesantissima.

CAGLIARI-BOLOGNA 2-1

24′ Orsolini, 31′ Petagna, 69′ autogol Calafiori

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51*, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 33, Lazio 33*, Bologna 32*, Napoli 31*, Atalanta 30, Roma 29, Torino 28*, Monza 25*, Genoa 22*, Lecce 21*, Sassuolo 19, Cagliari 18*, Frosinone 17, Udinese 17, Verona 17*, Empoli 13*, Salernitana 12*

*una partita in più

