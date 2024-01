Nuovo centrocampista Juventus: “cifre” dimezzate, hanno messo nero su bianco

Impegnata nella rincorsa scudetto all’Inter, la Juventus continua a cercare un centrocampista low cost per gennaio

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Monza, la Juventus ha bisogno di un successo martedì contro il Sassuolo per riportarsi a due punti di distanza, ma a tenere banco in casa bianconera sono anche le tematiche di calciomercato.

Potrebbe concretamente approdare in Italia Jordan Henderson, centrocampista inglese classe ’90 che la scorsa estate ha lasciato il Liverpool per approdare in Arabia Saudita e vestire la maglia dell’Al-Ettifaq. Dopo appena sei mesi, però, il giocatore britannico vorrebbe tornare a giocare in Europa, pur consapevole di dover rinunciare al maxi-ingaggio percepito in Arabia Saudita.

Una concreta ipotesi anche per il centrocampo della Juventus, tra i club a cui il giocatore è stato accostato in queste ore. Del resto, il club bianconero da tempo è alla ricerca di un centrocampista di esperienza, soprattutto dopo le lunghe squalifiche comminate a Niccolò Fagioli e Paul Pogba per le distinte vicende relative a scommesse illegali e doping.

Calciomercato Juventus, le “scommesse” su Henderson

E c’è chi è pronto anche a scommettere sul trasferimento di Jordan Henderson. In Inghilterra, infatti, le agenzie di bookmakers hanno quotato i possibili trasferimenti del giocatore classe ’90, tra i pilastri della Nazionale di Southgate.

In particolar modo, secondo gli esperti di settore, l’ipotesi più concreta per il futuro di Jordan Henderson è quella di un trasferimento in Serie A, in un qualsiasi club italiano, con la quota fissata a 1.30. Leggermente più alta la quota relativa al trasferimento alla Juventus (1.50) mentre la permanenza in Arabia Saudita è quotata a 7.50. Occhio, però, anche all’ipotesi Ajax: anche gli olandesi sarebbero interessati al giocatore, con una quota di 8 ma che potrebbe drasticamente scendere nelle prossime ore visto il forte interesse da parte della società di Amsterdam per l’esperto centrocampista inglese, tra i nomi più chiacchierati di questa sessione invernale di calciomercato.