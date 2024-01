L’Inter può perderne un altro: test Champions e scippo a zero

Spunta una insidia per l’Inter: una big su un obiettivo di mercato dei nerazzurri che rischiano di farselo sfuggire

Tremano Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta: l’intervento di una big del calcio europeo rischia di far saltare l’affare.

In scadenza di contratto con il Napoli, Piotr Zielinski sembra essere destinato a vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Ma c’è un possibile pericolo per i nerazzurri. Da tempo il nome di Piotr Zielinski viene accostato con insistenza all’Inter. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto col Napoli e – salvo clamorosi ripensamenti – a fine stagione lascerà gli azzurri. La pista più concreta per il suo futuro è quella che lo porterebbe all’Inter, anche alla luce della volontà del giocatore di restare in Italia e comunque di confrontarsi ancora con un campionato competitivo come quello di Serie A.

In estate infatti il centrocampista ex Empoli ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita quando sembrava tutto fatto e difficilmente cambierà idea da qui a qualche mese. Da qui la possibilità di restare in Serie A alla scadenza del contratto che lo lega al Napoli e che difficilmente verrà rinnovato come ribadito di recente dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis in una intervista al Corriere dello Sport spiegando: “Ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”.

Calciomercato Inter, spauracchio Barcellona per Zielinski

L’Inter è da tempo in trattativa con il centrocampista polacco che sembra destinato ai nerazzurri, ma dalla Spagna arriva una possibile minaccia.

Come riportato da Diariogol.com, infatti, il direttore sportivo del Barcellona Deco avrebbe segnalato il profilo di Piotr Zielinski al presidente blaugrana Joan Laporta come possibile innesto per il centrocampo in vista della prossima stagione. Un possibile affare a parametro zero che conferirebbe esperienza al centrocampo dei catalani.

Non solo: la possibilità di ingaggiare un giocatore del livello di Zielinski a costo zero sarebbe una manna dal cielo vista la situazione economica del club. L’Inter resta in vantaggio, ma la possibilità di confrontarsi con una nuova realtà calcistica e di raggiungere il connazionale Lewandowski sono elementi che potrebbero farlo vacillare.