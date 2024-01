Lazio-Lecce, D’Aversa punge l’arbitro: “Era facile decidere”. Poi esalta Pongracic e ‘punta’ la Juve

Il Lecce gioca un’ottima partita, ma esce senza punti dall’Olimpico contro la Lazio: le parole in conferenza di mister Roberto D’Aversa

Giornata sfortunata in parte per il Lecce, che all’Olimpico mette parecchio in difficoltà la Lazio ma esce sconfitto di misura. I pugliesi resistono, anzi creano occasioni anche più importanti dei padroni di casa. Alla fine decide il gol di Felipe Anderson nella ripresa.

Soddisfatto, con una punta inevitabile di rammarico, il tecnico dei pugliesi Roberto D’Aversa in conferenza stampa: “È mancata qualità più che lucidità in attacco, sapevamo di poterli mettere in difficoltà con i ritmi alti dopo il derby. Il rammarico è non aver sfruttato cinque palle gol, ma questo lo miglioreremo durante la settimana. Sull’atteggiamento ci si può lavorare, ma la squadra ha sempre dimostrato di essere brava”. Poi sulla questione nervosismo e alcuni episodi: “Mi porta a commentare le scelte arbitrali, cosa che non voglio fare. Sono situazioni semplici da leggere, sia su Gendrey che Falcone, bastava ammonire il giocatore della Lazio e stop. Se Gendrey prende una gomitata sui denti e poi Zaccagni va pure a rimproverarlo… Qui qualcosa dobbiamo migliorare. Ci sono state situazioni di facile lettura. Ci sono state risse che non sarebbero neanche nate”.

Il Lecce continua a fare bene, ma a volte raccoglie troppo poco soprattutto in trasferta: “Contro il Napoli è andata così più per responsabilità mia dove ho squilibrato la squadra, poi perdere 2-0 o 4-0 cambia la disamina della partita ma è stata più colpa mia. Anche all’andata con la Lazio abbiamo fatto un primo tempo ottimo e poi abbiamo ribaltato la partita. Dispiace per i nostri 3mila tifosi, c’è ancora più rammarico. Su Pongracic e Ramadani è stata brava la società, i direttori già conoscevano Pongracic. Un ottimo giocatore, può ambire a giocare a certi livelli se resta concentrato. E Ramadani non sta facendo rimpangere un giocarore come Hjulmand”.

Lazio-Lecce, D’Aversa: “Almqvist grande gara”. Poi su Pierotti e il mercato

Poi D’Aversa continua: “Almqvist ha avuto un infortunio di due mesi, non è semplice. Ha fatto tutta la partita, non me l’aspettavo facesse 90 minuti. Predilige giocare a destra, ragionando sull’altro esterno con Oudin ho preferito sfruttarlo a sinistra. Ci è mancato molto, sono gli esterni che saltano l’uomo e mettono apprensione. Ci auguriamo che possa recuperare la condizione migliore. Ha fatto un’ottima gara considerando lo stop di due mesi”.

“La prossima giochiamo contro la Juve, si prepara da sé. Contro grandi squadre, la Juve ti concede ancora meno spazio. Pierotti? Può giocare sia a destra che a sinistra, facciamo un tipo di gioco molto dispendioso. Noi sugli esterni ci giochiamo il campionato, ci sono mancati Almqvist, Banda e Sansone. Vedremo se arriverà un altro giocatore”.

“La Lazio è cresciuta nella gestione della partita. Nonostante venissero da quattro vittorie e avevano speso tanto fisicamente e mentalmente con una situazione di emergenza. Sotto l’aspetto della gestione sono stati bravi ed esperti. In una circostanza dove dovevano prendere due cartellini ne fanno prendere due anche a noi, è esperta, poi cerca sempre di giocare bene a calcio. Stimo molto Sarri”.