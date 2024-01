Juventus, escluso dalla lista: la decisione è di Allegri

Juventus, definitivamente escluso dalla lista: la decisione è di Allegri. L’indiscrezione e tutti gli ultimi aggiornamenti

Splende il sereno alla Continassa. La Juventus di Massimiliano Allegri continua a vincere e, reduce dal poker al Frosinone in Coppa Italia, prepara il prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo.

Dal campo al mercato, sono settimane già decisive in casa bianconera. Anche Giuntoli e Manna sono infatti al lavoro per eventuali occasioni in entrata. In cima alla lista della dirigenza c’è Samardzic: la Juve ha scelto il centrocampista per Massimiliano Allegri, ma i costi dell’eventuale operazione con l’Udinese potrebbero far slittare l’affare a giugno. È duello aperto col Napoli, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, in ogni caso il club bianconero sembra aver ormai scelto il prossimo rinforzo per il centrocampo. Sfuma definitivamente un’altra pista.

Calciomercato Juventus, Allegri dice no a Ceballos dal Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, Massimiliano Allegri avrebbe detto no al profilo di Dani Ceballos del Real Madrid. Il centrocampista, più volte accostato ai bianconeri, sembra essere definitivamente uscito dalla lista della dirigenza bianconera.

L’ex Betis non sta trovando continuità con la maglia dei ‘Blancos’ e non convincerebbe il tecnico della Juventus. Gli sforzi della società bianconera, con ogni probabilità, saranno fatti per Samardzic. Addio definitivo, dunque, alla pista Ceballos-Juve.