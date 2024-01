Il Presidente è pronto a lasciare la Serie A: “Questo campionato è malato”

Continuano le tensioni interne alla Serie A, questa volta però l’annuncio del Presidente fa impressione: “Questo campionato è malato”

È un momento delicatissimo per quanto riguarda il campionato italiano, con le polemiche legate alle recenti decisioni arbitrali ai massimi storici. Nella giornata di oggi è arrivato un duro attacco a Gianluca Rocchi da parte di un tecnico di Serie A e la rabbia nei confronti dell’intero movimento continua a montare.

Nella giornata di ieri era stato il Iervolino, presidente della Salernitana, a chiedere le dimissioni di Gianluca Rocchi. Un richiesta forte fatta nell’immediato post partita contro il Napoli, con il club campione d’Italia che ha vinto all’ultimo minuto con il gol di Rrahmani. Secondo il patron della Salernitana quel gol era viziato da un fallo precedente e il club campano è stato danneggiato in maniera grave, tanto da far valutare una richiesta di risarcimento danni. Iervolino, poi, ha paventato un altro scenario da incubo per il calcio italiano.

Iervolino furioso: “Se una Lega ci chiamerà a giocare un altro campionato lo prenderò in considerazione”

Sempre ai microfoni di Repubblica, il presidente Iervolino ha rivelato anche: “Se una Lega ci chiamerà a giocare un altro campionato prenderò seriamente in considerazione di andarci, questa Serie A è malata”.

Una dichiarazione forte, con la minaccia di lasciare il campionato italiano per andare a giocare in un’altra Lega. Questo perché il sentimento del patron campano è di delusione e di mancanza di fiducia nei confronti dell’attuale classe dirigente del calcio italiano.