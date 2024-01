DIRETTA Serie A, Lazio-Lecce 0-0: Fuori Patric per infortunio! – LIVE

Il palinsesto domenicale della prima giornata del girone di ritorno si aprirà con Lazio-Lecce, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Galvanizzata dalla vittoria contro la Roma e dall’accesso alle semifinali di Coppa Italia, la Lazio sembra ormai tornata ai ritmi della scorsa stagione che, grazie ad un girone di ritorno da incorniciare, le consentirono di raggiungere il secondo posto in classifica. I tre successi consecutivi in campionato contro Empoli, Frosinone e Udinese hanno portato i biancocelesti molto vicini alla zona Champions, con 30 punti conquistati.

Rispetto al derby di mercoledì, Maurizio Sarri ha perso il Tati Castellanos, fermato da un infortunio muscolare e per la sfida odierna tornerà a utilizzare il falso nueve. Reduce dal pareggio interno contro il Cagliari, la squadra allenata da Roberto D’Aversa nella gara di andata vinse ribaltando lo 0-1 iniziale di Immobile. Replicare l’impresa della prima giornata d’andata non sarà sicuramente semplice per i giallorossi, che oltre a Banda, Rafia e Touba (in Coppa d’Africa), dovranno fare a meno anche dell’infortunato Sansone. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Lecce

LAZIO (4-3-3) Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.

LECCE (4-3-3) Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Oudin.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51*, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Napoli 31*, Atalanta 30, Lazio 30, Roma 29, Torino 28*, Monza 25*, Genoa 22*, Lecce 21, Sassuolo 19, Frosinone 17, Udinese 17, Verona 20*, Cagliari 15, Empoli 13*, Salernitana 12*

*una partita in più