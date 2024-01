DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 14 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di domenica 14 gennaio 2024

Il weekend di campionato non ferma il calciomercato: tutte le big di Serie A vanno a caccia di rinforzi per completare al meglio le proprie rose e raggiungere i traguardi fissati per questa stagione.

Attiva la Juventus, che valuta l’opportunità di arrivare ad Henderson e tratta Samardzic per giugno, ma anche il Milan che è alla ricerca di un difensore per allargare le opzioni di Pioli. L’Inter riflette dopo aver chiuso Buchanan, mentre il Napoli cerca dal mercato la base per raddrizzare la stagione. Calciomercato.it vi offre in diretta tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei 20 club di Serie A e non solo!

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, CLICCA QUI e scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo!