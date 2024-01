Dalla Lazio alla Juve: il via libera è già arrivato

La Juventus sta monitorando diverse possibili occasioni di mercato e una delle più intriganti arriva dalla Capitale: può lasciare la Lazio

Cristiano Giuntoli sta lavorando per rinforzare la rosa della Juventus già nel mercato di gennaio, per impensierire l’Inter e dare l’assalto allo scudetto, ma soprattutto sta guardando alla prossima estate per rendere la squadra ancora più competitiva. Salvo inaspettati tracolli, infatti, la Vecchia Signora nella prossima stagione tornerà in Champions League e vuole farlo da protagonista. Una delle situazioni che stanno monitorando nella dirigenza bianconera è quella in casa Lazio, con l’addio che sta diventando una possibilità sempre più concreta di settimana in settimana.

Sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato in esclusiva che la Juve sta monitorando Zaccagni per la prossima estate. L’esterno della Nazionale non ha ancora iniziato i colloqui per il rinnovo di contratto con il club capitolino e rappresenta un profilo molto gradito in quel di Torino. Eppure, la più grande occasione presente nella rosa di Maurizio Sarri per rinforzare il pacchetto offensivo della Vecchia Signora riguarda un’altra stella biancoceleste: si tratta di Felipe Anderson.

Felipe Anderson può lasciare la Lazio a zero: la Juve pronta ad aggiudicarselo

Com’è ormai noto, la situazione di Felipe Anderson è particolarmente delicata. Il suo contratto con la Lazio andrà in scadenza al prossimo 30 giugno e, al momento, il rinnovo non sembra essere lo scenario più accreditato. Qualora il brasiliano dovesse andare in scadenza, tra i club interessati ad aggiudicarselo a parametro zero ci sarebbe anche la Juventus.

Dal Brasile, in questo senso, arrivano delle conferme. Anche nella sua terra natale non mancano i club interessati, in particolare il Fluminense, ma dalle ultime indiscrezioni risulta che Felipe Anderson abbia espresso la volontà di restare ancora in Europa e avrebbe già un accordo di massima con un club europeo. Questa squadra potrebbe essere proprio la Juventus, con Cristiano Giuntoli pronto a cogliere una ghiotta occasione a parametro zero per rinforzare la rosa in vista della prossima Champions League. A Torino Felipe Anderson non arriverebbe con i gradi del titolare, ma dell’alternativa di lusso: un ruolo che si potrebbe sposare molto bene con le caratteristiche tecniche e caratteriali del brasiliano.