Addio già scritto: si avventa il Milan

La situazione nella difesa del Milan non è ancora del tutto definitiva. Ritorno di fiamma per un centrale in uscita dalla Spagna

La grande attenzione del Milan per ciò che concerne il calciomercato è riposta sulla difesa e su possibili nuovi innesti. Al netto del ritorno di Gabbia dal Villarreal, con annesso nuovo esordio avvenuto in settimana contro l’Atalanta, Pioli necessita di un altro colpo in entrata per mettere a posto un reparto costantemente falcidiato dagli infortuni.

I continui ko dei difensori del Milan hanno quindi depotenziato la fase difensiva del ‘Diavolo’ e l’allenatore meneghino attende un altro innesto utile a chiudere la situazione di emergenza anche in ottica futura. In questo senso le parole dello stesso Pioli arrivate nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Roma: “La società sta lavorando per colmare questa necessità. Manca sicuramente un difensore. Simic? Non è uscito dai radar, viene preso in grande considerazione”.

Per provare a mettere una pezza a tale necessità il Milan potrebbe anche provare a puntare su un calciatore accostato ai rossoneri nel recente passato, che sembra ormai in uscita dal club di appartenenza.

Calciomercato Milan, Nianzou in uscita dal Siviglia: ritorno di fiamma per i rossoneri

Il mirino del Milan sarebbe su Tanguy Nianzou, che potrebbe rivelarsi una occasione da provare a cogliere vista la situazione a Siviglia.

Gli andalusi sono in netta difficoltà in questa stagione e con l’arrivo di Romero, altri innesti alla corte di Quique Sanchez Flores dipenderanno proprio dalle partenze. In questo quadro, secondo quanto rimarcato da ‘Elgoldigital.com’ il trasferimento di Nianzou potrebbe essere una strada percorribile per gli spagnoli.

Diversi i calciatori in rampa d’uscita per Victor Orta: da Rafa Mir allo stesso Nianzou che ha giocato appena 7 partite in totale con soli 239 minuti all’attivo. Un reparto affollato quello arretrato per il Siviglia che rischia di favorire l’addio dell’ex Bayern Monaco. La stessa fonte inoltre sottolinea come il classe 2002 transalpino sia sul tavolo delle idee del Milan per il mercato invernale, oltre a Brassier e al complicatissimo Buongiorno.