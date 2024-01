Accordo raggiunto e addio Juve: firma per due anni e mezzo

Accordo raggiunto e saluti alla Juventus: il giocatore pronto a firmare un contratto di due anni e mezzo

Dopo soli sei mesi è già pronta a concludersi l’avventura in Arabia Saudita di Jordan Henderson. Il nazionale inglese, ex capitano del Liverpool, è in procinto di salutare il regno saudita per approdare nuovamente in Europa.

Sul centrocampista inglese, ormai intenzionato a lasciare l’Al-Ettifaq, è forte l’interesse della Juventus, ma come vi abbiamo raccontato c’è distanza tra i bianconeri e l’entourage del giocatore, visto che l’intenzione del club italiano era quella di chiudere l’affare con un prestito fino a giugno. Il club bianconero sta studiando attentamente la situazione e sta cercando il rinforzo giusto dal mercato da regalare a Massimiliano Allegri. Il club sta sondando in primis situazioni e affari low-cost ed Henderson è certamente uno di questi profili. L’inglese però è stato proposto ad altri club europei e ora il suo ritorno nel vecchio continente si avvicina sempre più.

Juventus, Henderson si allontana: accordo con l’Ajax

Perché l’Ajax sarebbe ad un passo dal firmare il centrocampista cresciuto nel Sunderland, con cui avrebbe già raggiunto un accordo.

L’emittente olandese ‘Voetbal International’ sottolinea infatti come il trasferimento del giocatore all’Ajax sia ormai molto vicino. La squadra di Amsterdam avrebbe infatti raggiunto un accordo personale con il 33enne centrocampista, pronto a firmare con i ‘Lancieri’ un contratto di due anni e mezzo. L’Ajax ancora non ha raggiunto un’intesa con l’Al-Ettifaq, ma l’approdo di Henderson nella capitale dei Paesi Bassi appare davvero molto vicino.