Tre novità per l’Inter di Inzaghi: out un titolarissimo a Monza

L’Inter in campo a Monza nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A: le probabili formazioni della sfida dell’U-Power Stadium

Trasferta nella vicina Monza per la capolista Inter, dopo la vittoria tra le polemiche dell’Epifania contro il Verona a San Siro.

Simone Inzaghi vuole chiudere al meglio il ciclo di partite in campionato prima della partenza per la Supercoppa in Arabia Saudita e respingere l’assalto della rivale Juventus in classifica. L’allenatore piacentino medita alcuni cambi dopo la rifinitura di venerdì: scalpita Frattesi a centrocampo, decisivo sabato scorso col Verona. L’ex Sassuolo potrebbe far rifiatare il titolarissimo Barella, mentre Darmian e de Vrij sono rispettivamente in vantaggio su Dumfries e Acerbi. Ritorna tra dal primo minuto infine Dimarco sulla corsia mancina, prima convocazione per il nuovo acquisto Buchanan. In casa brianzola occhi puntati su Valentin Carboni, protagonista delle ultime uscite dell’undici di Palladino e in prestito dai nerazzurri al Monza. Il gioiello argentino, in coppia con Colpani, agirà dietro l’unica punta Mota. Out tra i pali per infortunio Di Gregorio (chance per Sorrentino), l’altro ex Gagliardini tornerà invece in mediana con Pablo Marì che si riprende il posto centro della difesa.

Monza-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Monza-Inter, match dell’U-Power Stadium valevole per la 20° giornata del campionato di Serie A, verrà arbitrato da Rapuano della sezione di Rimini (Aureliano al VAR).

La sfida tra brianzoli e nerazzurri sarà trasmessa live e per gli abbonati a Sky Sport e alla piattaforma DAZN. L’Inter capolista arriva alla gara dal rocambolesco successo contro il Verona, mentre il Monza nell’ultimo turno ha espugnato il campo del Frosinone. Nel prossimo turno l’undici di Palladino sarà di scena a Empoli, mentre i vicecampioni d’Europa salteranno la partita con l’Atalanta (verrà recuperata il 28 febbraio) per partecipare a Gedda alla Final Four di Supercoppa.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Pedro Pereira; Colpani, V. Carboni; Mota. A disposizione: Lamanna, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Birindelli, Kyriakopoulos, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Vignato, Colombo, Maric. Allenatore: Palladino

Indisponibili: Di Gregorio, A. Carboni, Cittadini, Machin, Caprari

Squalificati: Gomez

Diffidati: Birindelli, Gagliardini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Barella, Asllani, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: –

Diffidati: Barella, Calhanoglu