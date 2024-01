Tifosi in rivolta, scatta la contestazione: “Tranquilli quando te ne andrai”

Protesta degli ultrà fuori la sede del club terz’ultimo in classifica. Nel mirino c’è il Presidente. Ecco i dettagli

La Curva è in rivolta, nel mirino c’è il presidente considerato il principale se non unico responsabile della stagione negativa della squadra attualmente terz’ultima in classifica con soli due punti in più dell’ultima. Ad oggi, quindi, sarebbe retrocessa in Serie B.

Parliamo del Verona, che sta vivendo un periodo nerissimo sia dentro che fuori dal campo, con la Guardia di Finanza che ha sequestrato il 100% delle quote del club, possedute dalla Star Ball srl che fa capo al presidente degli scaligeri Maurizio Setti, indagato per bancarotta. Proprio contro di lui è la protesta degli ultrà veronesi, nello specifico della Curva Sud.

Verona, la Curva si scaglia contro Setti: “Tranquilli solo quando te ne andrai”

La contestazione è avvenuta davanti alla sede della società, con tanto di striscione esposto in cui si leggeva “Saremo tranquilli solo quando te ne andrai”.

Oggi il Verona sfiderà l’Empoli al ‘Bentegodi’ in quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza. I toscani sono penultimi, dietro appena un punto dalla formazione di Baroni che in conferenza stampa ha provato a spegnere le polemiche scoppiate dopo la gara con l’Inter. Testa al campo, perché c’è una salvezza da conquistare in una situazione societaria piuttosto complicata. Possibile, per non dire molto probabile un cambio di proprietà, con lo stesso Setti in trattativa da tempo con un fondo.