Sessanta milioni per Zirkzee: svelato il prossimo club

L’attaccante olandese è destinato a lasciare il Bologna: lo vogliono davvero tutti. I club italiani devono fare i conti con la concorrenza inglese

Tutti pazzi per Joshua Zirzkee. Il talento olandese è letteralmente esploso in questa stagione con la maglia del Bologna.

Con l’addio di Arnautovic, Thiago Motta ha deciso di puntare con forza sul classe 2001, che ha risposto alla grande. Il talento di Schiedam ha così iniziato a segnare come non aveva mai fatto prima. Le qualità di Zirkzee non sono mai state messe in discussione, ma serviva il gol per consacrarlo e per renderlo appetibile per i grandi club. E di gol l’olandese in questo inizio di stagione ne ha fatti ben otto, oltre che quattro assist, in 22 partite disputate.

Il mondo del calcio è tornato così ad interessarsi all’ex giocatore del Bayern Monaco. Oggi lo vogliono praticamente tutti, ma c’è la Premier League in pole position per acquistarlo. La clausola da 40 milioni di euro, attivabile con il consenso del calciatore, vale solo per il Bayern Monaco, e il Bologna è dunque pronto a chiudere molti più soldi.

Richiesta alta, il Bologna spaventa l’Arsenal

E’ The Telegraph a confermare dell’interesse dei club di Premier League per Zirkzee. L’Arsenal di Arteta vorrebbe l’attaccante già a gennaio, ma deve fare i conti con la resistenza del Bologna, che non ha alcuna intenzione di cederlo già durante il mercato di gennaio.

Il prezzo, poi, è davvero di quelli importanti: per strappare il giocatore ai rossoblu servono almeno 60 milioni di euro. Tanti soldi che starebbero spingendo i Gunners a guardare altrove. Tanto che ci sarebbe libera di mettere le mani su Borja Mayoral, centravanti del Getafe.

Potrebbe essere una buona notizia per le squadre italiane: in Serie A, d’altronde, piace davvero a tutte. La Juventus e il Napoli ci pensano in caso di addio a Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Ma il nome di Zirkzee è sul taccuino anche del Milan e dell’Inter. In Premier League, va ricordato, però, l’olandese è nel mirino anche del Manchester United.