Raggiungono Giuntoli alla Juventus: “Li portano via dal Napoli”

Tanti duelli sul mercato tra Juventus e Napoli: l’ex Giuntoli guarda in casa partenopeo anche fuori dal terreno di gioco

Si infiamma sul mercato il duello tra Juventus e Napoli. Tanti gli obiettivi comuni delle due squadre in questa sessione di calciomercato di gennaio.

Ad iniziare ovviamente da Samardzic, al centro di un intrigo negli ultimi giorni appunto tra la ‘Vecchia Signora’ e il club campione d’Italia. L’ex Giuntoli ha rilanciato l’interesse per il talento serbo dell’Udinese, prossimo fino a qualche giorno fa a sbarcare al Napoli. L’attuale Dt bianconero lo aveva cercato già ai tempi dell’esperienza con la squadra partenopea e adesso sta cercando di soffiarlo al patron De Laurentiis. Sul taccuino di Juve e Napoli, sempre in mediana, ci sarebbero anche Mangala (azzurri qui in pole) e Kone.

Calciomercato Juventus, non solo Samardzic: nel mirino lo staff medico del Napoli

Intanto non si spengono le voci di un nuovo esodo a Torino da parte dei collaborati al Napoli di Giuntoli, dopo l’approdo di quest’ultimo in estate a capo dell’area tecnica della Juventus.

Resta d’attualità il nome di Micheli per rimpolpare ulteriormente la squadra mercato dei bianconeri, storico braccio destro di Giuntoli in Campania e attuale capo scouting nel sodalizio partenopeo. Inoltre, come rivelato da Valter De Maggio, potrebbe non essere il solo nel mirino della Juve in casa Napoli: “La Juventus sta provando a portar via dal Napoli tutto lo staff medico con Canonico, il suo staff e tutti i fisioterapisti“, ha svelato il giornalista a ‘Radio Kiss Kiss’. De Maggio poi si è detto ottimista sul fronte Samardzic: “Mi dicono che alla fine arriverà al Napoli, al papà ha comunicato la sua volontà di andare al Napoli”. Trattative bollenti sull’asse Juventus-Napoli, il mercato si infiamma e non solo in campo.