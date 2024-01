Problemi sugli spalti, UFFICIALE: match rinviato a data da destinarsi

Il match di questo pomeriggio è stato annullato a causa di un’emergenza sanitaria accorso ad uno dei tifosi presente sugli spalti

Tanto spavento al Toughsheet Community Stadium, che avrebbe dovuto ospitare il match di League One tra Bolton e Cheltenham Town.

La gara, però, non si è disputata. Circa trenta minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio dell’incontro, infatti, un uomo presente sugli spalti è stato soccorso dal personale medico e paramedico sul posto. Le due squadre, in campo per il riscaldamento, sono ritornate immediatamente negli spogliatoi mentre il tifoso è stato portato in ospedale dove sarà sottoposto ai test del caso. Non si conosce ancora con precisione l’entità del problema fisico patito dall’uomo, le cui condizioni sono ora sotto stretta osservazione.

Malore fisico per un tifoso: rinviata Bolton-Cheltenham Town

Inutile ribadire come sia diffusa una generale apprensione sugli spalti per le condizioni del tifoso. Ragion per cui le autorità competenti, anche per agevolare il trasporto dell’uomo in ospedale, hanno optato per la sospensione della gara.

Non si conosce ancora il giorno in cui sarà recuperata la gara. L’attenzione è ora rivolta interamente alle condizioni di salute del supporter che, va ribadito, è stato immediatamente soccorso dall’equipe medico sul posto. Di seguito il comunicato ufficiale del Bolton:

“Il match (…) è stat annullato a causa di un‘emergenza medica tra il pubblico. Un sostenitore dell’East Stand ha subito un sospetto problema cardiaco circa 30 minuti dall’inizio del match (…) Dopo ripetuti tentativi di rianimare il paziente, è stato portato al pronto soccorso dello stadio e la partita è stata interrotta poco dopo le 16:00. Il tifoso è stato successivamente portato in ospedale e i pensieri di tutti al Bolton Wanderers sono con lui, la sua famiglia e tutte le persone colpite da questo incidente”.