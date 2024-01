PAGELLE e TABELLINO Monza-Inter 1-5: maestro Calhanoglu, notte fonda Gagliardini

Voti, pagelle e tabellino di Monza-Inter, match dell’U-Power Stadium valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Tutto facile per i nerazzurri: doppiette per Calhanoglu e Lautaro Martinez

L’Inter sul velluto nella vicina trasferta sul campo del Monza. Le doppiette di Calhanoglu e capitan Lautaro Martinez trascinano la capolista.

Il turco comanda in regia, l’argentino come al solito è implacabile sottoporta e raggiunte quota 17 in campionato. Inzaghi non sbaglia niente, mentre il Monza di Palladino sprofonda nella gelida serata dell’U-Power Stadium. Thuram nel finale mette la ciliegina sulla torta alla ‘manita’ dell’Inter: Juve a -5 in classifica, ottimo viatico per i nerazzurri in vista della Supercoppa in Arabia.

MONZA

Sorrentino 5,5

D’Ambrosio 5 (71′ Pablo Marì 5,5)

Gagliardini 4

Caldirola 4,5

Ciurria 5 (46′ Kyriakopoulos 5)

Pessina 6,5 (80′ Akpa Akpro 5)

Bondo 5 (46′ Colombo 5)

Pedro Pereira 5 (59′ Birindelli 5)

Colpani 4,5

V. Carboni 5

Mota 6

Allenatore: Palladino 4 – Probabilmente la peggiore prova della sua gestione alla guida del Monza. Brianzoli subito sotto e travolti dalla furia nerazzurra. L’1-3 di Pessina è un fuoco di paglia, squadra molle e senza mordente. La classifica rimane rassicurante, ma le cinque reti incassate invitano a non abbassare la guardia per evitare brutte sorprese.

TOP MONZA: Pessina 6,5 – Il capitano il gol lo aveva anche trovato nel primo tempo, urlo però strozzato in gola dalla revisione al VAR per questione di millimetri. L’ultimo ad arrendersi, tanta corsa e generosità: in crescita rispetto alle ultime prestazioni sottotono. Trova dal dischetto il centro che rende la sconfitta un po’ meno amara.

FLOP MONZA: Gagliardini 4 – Tanti anni in nerazzurro, sente particolarmente la gara e commette un errore grossolano nella primissima parte che condiziona la gara del Monza. Oltre al braccio largo sul rigore, Lautaro e Thuram gli fanno girare la testa: bocciato stavolta da centrale difensivo. Notte fonda.

INTER

Sommer 6,5

Pavard 7 (82′ Bisseck SV)

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5 (72′ Acerbi 6)

Darmian 5,5

Barella 6,5 (61′ Frattesi 6,5)

Calhanoglu 8 (61′ Asllani 6)

Mkhitaryan 6,5

Dimarco 7 (72′ Carlos Augusto 6)

Thuram 7

Lautaro Martinez 7,5

Allenatore: Inzaghi 8 – Partita magistrale dell’Inter. I nerazzurri partono subito forte e chiudono in bellezza. Gioco, spettacolo e gol: il tecnico piacentino e i suoi ragazzi danno un chiaro segnale al campionato e all’antagonista Juventus. Adesso la Supercoppa per il tris.

TOP INTER: Calhanoglu 8 – All’U-Power Stadium torna su livelli stellari, dopo un periodo di appannamento. Infallibile dal dischetto, nella ripresa chiude i conti concretizzando una ripartenza magistrale dei nerazzurri. Dirige da par suo in mezzo al campo, diverte e si diverte. Unico neo: l’ammonizione che gli farà saltare la gara di Firenze. Maestro.

FLOP INTER: Darmian 5,5 – Cade nel tranello di Mota, causando il rigore che per qualche minuto ridà speranza al Monza. Distrazione che ai fini del risultato non costa cara all’Inter, ma che fa arrabbiare Inzaghi in panchina.

Arbitro: Rapuano 5,5

Il tabellino di Monza-Inter: sentenza Lautaro, fantasma Colpani

MONZA-INTER 1-5

12′ rig. e 60′ Calhanoglu; 14′ e 84′ rig. Lautaro Martinez; 68′ rig. Pessina (M); 88′ Thuram

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio (71′ Pablo Marì), Gagliardini, Caldirola; Ciurria (46′ Kyriakopoulos), Bondo (46′ Colombo), Pessina (80′ Akpa Akpro), Pedro Pereira (59′ Birindelli); Colpani, V. Carboni; Mota. A disposizione: Lamanna, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Maldini, Vignato, Maric. Allenatore: Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (82′ Bisseck), de Vrij, Bastoni (72′ Acerbi); Darmian, Barella (61′ Barella), Calhanoglu (61′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (72′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Dumfries, Buchanan, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Colpani (M), Birindelli (M), Calhanoglu (I), Pavard (I)

Espulsi: Palladino (M, dalla panchina)

Note: recupero 5′ e 3′; spettatori 14.670