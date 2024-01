Offerte dall’Arabia Saudita, l’Inter spera in un’altra cessione

Un altro giocatore potrebbe lasciare l’Italia e l’Europa per approdare in Arabia Saudita: nuova avventura per il giocatore dell’Inter

Al termine della stagione un altro giocatore potrebbe lasciare l’Inter: occhio alle offerte provenienti dall’Arabia Saudita che potrebbero farlo vacillare.

La sessione invernale di calciomercato è giunta quasi a metà, ma per molti calciatori è già tempo di pensare alla prossima stagione. Tra chi è in scadenza di contratto e chi ha voglia di cambiare aria, in molti pensano già all’eventuale trasferimento estivo quando il numero dei movimenti di calciatori è inevitabilmente più alto.

È il caso, ad esempio, di Joaquín Correa, attaccante classe ’94 di proprietà dell’Inter, ma attualmente in prestito all’Olympique Marsiglia allenato da Gennaro Gattuso. Attualmente fermo ai box a causa di un infortunio alla caviglia, l’attaccante italo-argentino in Francia ha raccolto appena undici gettoni di presenza per un totale di soli 544 minuti in campo e la casella dei gol ancora ferma sullo 0. Legato all’Inter da un contratto in scadenza al 30 giugno 2025, l’ex Lazio e Siviglia in estate potrebbe decidere di lasciare definitivamente i colori nerazzurri.

Calciomercato Inter, Correa può andare in Arabia Saudita

Come riportato da todofichajes.com, l’attaccante italo-argentino spera di poter cambiare squadra a fine stagione. Potrebbero arrivare delle offerte da club europei, ma chiaramente bisognerà trovare l’intesa sull’aspetto economico e anche sulle garanzie di impiego in campo.

Occhio, però, anche all’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita: l’attaccante sotto contratto con l’Inter, infatti, sarebbe disponibile a un eventuale approdo nel massimo campionato saudita, con diverse società che potrebbero offrirgli un contratto importante per convincerlo a cambiare paese e continente, oltre che tuffarsi in un mondo calcistico completamente nuovo. Ad ogni modo, Correa spera di poter avere ancora la possibilità di misurarsi col calcio europeo, a patto che arrivino offerte convincenti da parte di società che possano metterlo al centro di un progetto tattico.

Importanti, in tal senso, saranno i prossimi mesi: smaltito l’infortunio, Correa avrà il compito di mettere in mostra le sue doti per convincere club a investire per portarlo via dall’Inter che dal canto proprio spera di poter recuperare parte dei circa 30 milioni di euro spesi per prelevarlo dalla Lazio.