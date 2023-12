Brutto infortunio per Correa e lite dopo il match: ecco cosa è successo

Non c’è pace per l’ex Inter Correa, messo KO da un avversario in Europa League. Lite dopo il match, che cosa è successo

Non c’è pace per il ‘Tucu’ Correa. È arrivato un altro infortunio per l’ex Inter, stavolta causato da una brutta entrata di un avversario nel match di Europa League fra Marsiglia ed Ajax.

L’attaccante argentino ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia dopo l’intervento di Berghuis. Sui social, all’indomani del match di Europa League, l’ex Inter ha attaccato il calciatore dell’Ajax: “Non ti conosco ma hai avuto la faccia tosta di parlare dopo la partita e dire che non era stato nulla, invece di scusarti e preoccuparti delle mie condizioni”.

“Tra colleghi il rispetto prima di tutto. Ma ci vedremo presto”, ha concluso il giocatore su Instagram.

Marsiglia, Correa contro Berghuis: l’attacco dopo l’infortunio

Per il ‘Tucu’ Correa sono ancora da stabilire i tempi di recupero, ma lo stop non dovrebbe essere breve.

Correa non ha preso affatto bene l’intervento dell’avversario e soprattutto la sua reazione. Attacco frontale sui social e successivamente anche un messaggio per i tifosi dell’OM: “Grazie per tutti i messaggi, pensando già al recupero”.