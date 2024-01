Monza, Palladino sottolinea: “Senza Var avremmo riaperto la partita”

C’è amarezza in casa Monza per la sconfitta arrivata in casa con l’Inter: l’analisi di Raffaele Palladino

Niente drammi in casa Monza dopo il pesante passivo incassato dal Monza nella sfida casalinga con l’Inter. Palladino salva la prestazione dei suoi.

Niente drammi per Raffaele Palladino, allenatore del Monza che ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta per 5-1 con l’Inter maturata allo U-Power Stadium: “Vanno fatti i complimenti a una grande squadra, sono venuti fuori con fisico, spirito e intensità” ha dichiarato il tecnico dei brianzoli, sottolineando la superiorità della squadra di Simone Inzaghi: “Volevano vincere e si è percepito subito, ci hanno messo in difficoltà e noi abbiamo sbagliato qualcosa, c’era qualche giocatore sottotono nel primo tempo ma loro hanno fatto una grande prestazione”.

Non manca un riferimento al gol annullato a Pessina: “Dopo i primi 20′ siamo rimasti in partita, senza Var avevamo riaperto la partita, è uno strumento che va utilizzato, ma con quel gol potevamo fare meglio”. Poi, nel secondo tempo “siamo partiti bene, ci hanno colpito con le transizioni ma lo spirito della mia squadra mi è piaciuto”.

Monza-Inter, le parole di Palladino a fine partita

Ad ogni modo Palladino sottolinea: “Non dobbiamo fare drammi” perché consapevole “che non dobbiamo vincere con l’Inter ma metterla in difficoltà, siamo primi nella parte destra della classifica e proviamo a vincere questo ‘scudetto'”.

Il suo Monza è apparso spesso in difficoltà nei primi quindici minuti di partita: “Tocca a me capire e risolvere il problema, soprattutto con le grandi è difficile recuperare”. Infine, sulla sua crescita: “Devo pensare al miglioramento della squadra, stiamo cercando di alzare livello e mentalità della squadra. Poi ci sono gli avversari, non è facile giocarsela con le squadre della parte sinistra della classifica, ci proviamo ma non è semplice. Sappiamo che nel calcio non c’è equilibrio ma noi abbiamo già resettato, andremo a Empoli cercando di fare il nostro meglio”.