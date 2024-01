La Lazio dice sì, ora tocca alla Roma: doppio affare Capitale infiamma i tifosi

Doppio colpo in Serie A: la Lazio ha dato l’ok, ma il sogno della dirigenza rimane un attaccante della Roma. I dettagli.

È una Salernitana scatenata sul mercato, come era possibile immaginare. Dopo un avvio di stagione molto difficile e l’arrivo in corsa di Filippo Inzaghi, il presidente Iervolino aveva annunciato tanti colpi e tante cessioni in questa sessione invernale, con un duplice obiettivo: lasciar partire chi non fa più parte del progetto e, allo stesso tempo, portare in squadra chi invece crede nella salvezza. La sfida non sarà semplice, tuttavia la dirigenza si è subito mossa portando a casa ottimi risultati.

Il primo nome che sta per arrivare è quello di Zanoli, con il Napoli che ha dato l’ok ed il ragazzo che, dopo un’annata ottima con la Sampdoria nella scorsa stagione, quest’anno tra le fila dei partenopei ha trovato poco spazio: soltanto quattro presenze tra campionato e Champions.

Il secondo nome in dirittura d’arrivo è invece un nome della Lazio: stiamo infatti parlando di Toma Basic, che ha dato il suo benestare al trasferimento alla corte dei granata. Il suo entourage, tra le molte ipotesi sul tavolo, ha accettato l’offerta da parte di questo club, volendo rimanere in Serie A.

Dalla Capitale, però, potrebbe non essere l’unico colpo in dirittura d’arrivo: al momento rimane un sogno di Sabatini, una suggestione, tuttavia l’idea stuzzica e non poco i tifosi. I dettagli.

Calciomercato Salernitana: accordo con Basic, il sogno è Belotti

Il nome è quello di Andrea Belotti, con il Gallo che, tra le fila della Roma quest’anno sta trovando davvero poco spazio. Per lui, con José Mourinho, soltanto 12 presenze in campionato, con 3 gol e 2 assist, mentre sono 3 in 6 partite le reti in Europa League.

È il minutaggio, però, a risentirne dal momento che la maggior parte dei suoi gettoni sono stati a partita in corso. Sabatini sogna di averlo alla Salernitana in cui potrebbe essere il bomber vero che ancora manca, tuttavia non sarà semplice strapparlo ai giallorossi.