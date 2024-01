Inter, addio Sanchez: torna subito da Inzaghi

Rivoluzione a gennaio in casa Inter: se parte Alexis Sanchez si pensa subito ad un ritorno anticipato di un giovane in prestito.

Inter-Monza di questa sera sarà un’occasione importante non solo per cercare di ottenere, da parte di entrambe, i classici tre punti in palio. Sarà anche l’occasione per parlare di mercato e, soprattutto, di un giovane che si sta ben comportando tra le fila della compagine allenata da Raffaele Palladino, il cui cartellino è di proprietà dei nerazzurri.

Stiamo infatti parlando di Valentin Carboni, ragazzo di grande talento che è arrivato a giugno in prestito e che, adesso, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe tornare a Milano con sei mesi di anticipo.

Al momento tutto questo è e rimane una grande suggestione: l’Inter, infatti, prima deve cercare di vendere un ragazzo che, da quando è tornato, ha giocato poco e che non sembra più rientrare tra i piani della società. Stiamo infatti parlando di Alexis Sanchez, che stasera salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe partire titolare.

Calciomercato Inter, torna Carboni se parte Sanchez?

Per Sanchez questa occasione concessa da Simone Inzaghi rappresenta una grandissima occasione per cercare di riconquistare, a passi piccoli, un posto in squadra, ben consapevole del fatto che nella mente della dirigenza, secondo quanto riporta il giornale, c’è questa pazza idea che al momento, lo ribadiamo, rimane ancora tale. Via Sanchez, dentro Carboni, che così sfrutterebbe i sei mesi in più di maturità in Serie A, in cui ha avuto modo di scendere in campo in maniera continuativa, per poi andare a giocarsi le sue chance nel club primo in classifica.

Non sarà un’affare semplice, visto e considerato che per Marotta ci sono soltanto due opzioni: rescindere il contratto con il cileno o trovare una sistemazione per il ragazzo ex Barcellona, sebbene non sia semplice. Un tentativo, però, molto probabilmente si farà.