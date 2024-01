Diffida e giallo pesante per Calhanoglu: tegola per Inzaghi

Ammonizione per Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco salterà la prossima partita con la Fiorentina

Nella serata di Monza arriva una brutta notizia per Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter: assenza pesante alla prossima di campionato.

Una partita perfetta macchiata da un cartellino giallo: è quello comminato ad Hakan Calhanoglu per un fallo di ripartenza commesso al 60′ di gioco della partita sul campo del Monza. Una partita importante quella del centrocampista turco, autore di una doppietta con i gol dell’1-0 e del 3-0 nerazzurro.

Proprio pochi minuti prima del terzo gol realizzato dal centrocampista offensivo ex Milan, l’arbitro Antonio Rapuano di Rimini ha estratto il cartellino giallo nei suoi confronti per un fallo commesso in ripartenza.

Inter, Calhanoglu ammonito a Monza: sarà out con la Fiorentina

Un’ammonizione pesante quella incassata da Hakan Calhanoglu: il centrocampista offensivo turco era diffidato e – dunque – salterà la prossima partita di campionato che vedrà i nerazzurri impegnati contro la Fiorentina.

Un’assenza pesante per Simone Inzaghi.: con i due gol realizzati allo U-Power Stadium nell’anticipo della 20esima giornata di campionato, Calhanoglu è arrivato a quota 9 gol in campionato, numeri importanti per un giocatore che di mestiere non fa l’attaccante.