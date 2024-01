DIRETTA Serie A, Monza-Inter: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Il programma di sabato della prima giornata di ritorno di Serie A si chiude con Monza-Inter

Campione d’inverno al giro di boa, l’Inter inizia il girone di ritorno di Serie A in casa del Monza. Un avversario che si è rivelato molto ostico lo scorso anno, uscendo imbattuto dalla doppia sfida coi nerazzurri, ma che nella gara d’andata allo Stadio Meazza è stato battuto per due reti a zero.

Reduce dalla polemica vittoria al foto finish contro il Verona, la squadra allenata da Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di concedere vantaggi alla Juventus, in campo martedì contro il Sassuolo. In casa nerazzurra, c’è grande curiosità attorno al nome di Tajon Buchanan, alla prima convocazione in maglia interista. A parte Juan Guillermo Cuadrado, la rosa è praticamente al completo e cercherà di non farsi distrarsi dall’imminente partenza per l’Arabia, dove si disputerà la Supercoppa italiana.

Grazie al 3 a 2 in casa del Frosinone, l’undici guidato da Raffaele Palladino ha ritrovato la vittoria dopo tre turni di digiuno, portandosi a quota 25 punti in classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Monza-Inter

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 48; Juventus 46; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Napoli* 31; Lazio e Atalanta 30; Roma 29; Torino* 28; Monza 25; Genoa* 22; Lecce 21; Sassuolo e Frosinone 19; Udinese e Verona* 17; Cagliari 15; Empoli* 13; Salernitana* 12.

*una partita in più