Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: ventesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della ventesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Inizia il girone di ritorno del campionato italiano di Serie A con il Napoli che ospita la Salernitana. Sfida in trasferta per l‘Inter di Simone Inzaghi che verrà ricevuta dal Monza. Il Milan invece, domenica sera, affronta la Roma di Josè Mourinho. Martedì sera chiude il turno la Juventus all’Allianz Stadium contro il Sassuolo.

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI E CONSIGLI FANTACALCIO

Genoa-Torino sabato ore 15

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

TOP: Gudmundsson e Vlasic, ecco la fantasia

FLOP: Tameze può avere problemi

RISCHIATUTTO: Messias può stupire



Napoli-Salernitana sabato ore 15

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Samia; Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

TOP: Politano e Candreva, certezze azzurre

FLOP: Cajuste non ci convince

RISCHIATUTTO: Occhio al Cholito



Verona-Empoli sabato ore 18

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Folorunsho, Duda, Suslov; Ngonge, Djuric, Mboula.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

TOP: Djuric fa sempre bene. Ok Maleh

FLOP: Caprile può avere difficoltà

RISCHIATUTTO: Folorunsho è in crescita



Monza-Inter sabato ore 20.45

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

TOP: Colpani e Calhanoglu, ecco la qualità

FLOP: D’Ambrosio può sentire il peso dell’ex

RISCHIATUTTO: Carboni vuole dimostrare



Lazio-Lecce domenica ore 12.30

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Strefezza.

TOP: Zaccagni è in forma. Bene Kaba

FLOP: Difficoltà per Gallo

RISCHIATUTTO: Continuate a puntare su Gendrey



CAGLIARI-BOLOGNA domenica ore 15:00

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Viola; Pavoletti, Petagna.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk.

TOP: Ferguson da +3! Ci piacciono Nandez e Pavoletti

FLOP: meglio lasciar fuori Makoumbou

RISCHIATUTTO: Fabbian può essere la sorpresa

FIORENTINA-UDINESE domenica ore 18:00

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

TOP: Bonaventura per rilanciarsi! Sì a Lucca e Quarta

FLOP: Ferreira da evitare

RISCHIATUTTO: Ranieri ci ha preso gusto, pronto un nuovo +3

MILAN-ROMA domenica ore 20:45

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Terracciano; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.

TOP: Lukaku sa come segnare a San Siro! Pulisic una garanzia

FLOP: Adli non ci convince

RISCHIATUTTO: Bove può sperare il jolly

ATALANTA-FROSINONE lunedì ore 20:45

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Koopmeiners; Scamacca.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

TOP: Koopmeiners è una garanzia. Scamacca e Soulè per i bonus

FLOP: Romagnoli può andare in affanno

RISCHIATUTTO: Zappacosta per la svolta

JUVENTUS-SASSUOLO martedì ore 20:45

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Iling jr., Kostic; Vlahovic, Yildiz.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

TOP: Yildiz è scatenato! Non rinunciate a Danilo e Bremer

FLOP: Ferrari stavolta rischia grosso

RISCHIATUTTO: Matheus Henrique può tirar fuori il coniglio dal cilindro