Via libera Milan: in volo verso la firma

Il giocatore è pronto a mettere nero su bianco con il suo nuovo club. E’ arrivato il via libera da parte della società: pronte visite mediche e firme

Il via libera definitivo è arrivato nella giornata, ora il suo sbarco in città per firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club.

Rade Krunic è pronto a sbarcare ad Istanbul per svolgere le visite mediche e mettere nero su bianco con il Fenerbahce. Il Milan incasserà così una cifra superiore ai cinque milioni di euro, più bonus, dopo l’ultimo rilancio. Ieri lo scambio dei documenti, per finalizzare la trattativa; oggi il volo verso la Turchia.

Krunic e il suo agente sono attesi a Istanbul intorno alle 13.40 ed è facile prevedere un bagno di folla per lui. Il rapporto con il Milan era terminato da tempo, dopo il mancato accordo per il rinnovo.

Milan, Krunic in Turchia: contratto ricco e nuovi compagni

Per il Diavolo è stato impossibile pareggiare la proposta del Fenerbahce, alla quale l’ex Empoli aveva detto sì già questa estate. Un contratto ricco da circa tre milioni di euro netti a stagione, quasi il triplo rispetto a quanto percepiva in rossonero.

Krunic è così pronto a vivere una nuova avventura, fuori dall’Italia. Al Fenerbahce troverà Edin Dzeko, con il quale ha vissuto tanti derby, e Leonardo Bonucci, acquistato in questa sessione di calciomercato. Il bosniaco può dunque esultare, ma può farlo anche il Milan, che mette a bilancio una piccola plusvalenza da poco più di 3 milioni di euro