Milan, addio Krunic: nuova offerta e via libera per il Fenerbahce

Rade Krunic si appresta a salutare il Milan. Il giocatore è pronto a volare in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahce

La fumata bianca è finalmente arrivata. Rade Krunic sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce. I turchi hanno rilanciato, aumentando la propria offerta di quanto basta, per ricevere il via libera da parte del Milan.

Il bosniaco e il Diavolo hanno vissuto da separati in casa le ultime settimane e serviva una proposta da oltre cinque milioni per fare le valigie e raggiungere la Turchia. L’ex giocatore dell’Empoli, d’altronde, ha un accordo con il club di Istanbul da questa estate. Difficile dire di no ad un contratto da circa tre milioni di euro netti a stagione. Ecco perché Krunic è sempre stato freddo verso altre piste. In questi giorni si sono fatte avanti squadre russe e arabe, ma il centrocampista ha sempre avuto in testa solo il Fenerbahce.

Milan, assalto Fenerbahce: Krunic vola in Turchia

I turchi, rispetto ad agosto, hanno deciso di fare sul serio. Lo scorso weekend così alcuni dirigenti sono sbarcati a Milano, presentando la prima offerta da quattro milioni.

Nelle scorse ore il rilancio, a cinque più bonus, che ha ottenuto il via libera da parte dei rossoneri, come confermato da Giorgio Furlani nel post gara. Mancano davvero solo gli ultimi dettagli e le documentazioni per il trasferimento e la telenovela Krunic potrà finalmente dirsi conclusa.