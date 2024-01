Tegola pesantissima, infortunio “grave”: salta la coppa

La Coppa d’Africa miete le prime ‘vittime’ a livello di infortuni: tremano gli allenatori della Serie A dopo l’ultima notizia

Siamo entrati ormai nel momento decisivo della stagione per tanti club, alcuni che riflettono sulle strategie in vista del prossimo anno. Allenatori, giocatori, dirigenti. Ma la fase caldissima è anche perché in questi giorni si stanno svolgendo due competizioni continentali, oltre alla Supercoppa Italiana che ci sarà tra pochi giorni in Arabia Saudita. Che infatti stanno privando anche le società italiane di giocatori importantissimi, da Osimhen ad Anguissa, Bennacer, Ndicka e Lookman solo per citarce alcuni.

E il terrore degli allenatori è che ovviamente i propri calciatori vadano avanti nel torneo o che peggio si facciano male, come già accaduto in passato, ad esempio allo stesso Osimhen. E di infortuni pesanti anche stavolta non ne stanno mancando. Secondo quando riporta ‘CFOOT’, infatti, oggi Vincent Aboubakar ha dovuto interrompere l’allenamento con il Camerun per un “grave infortunio”. Dalle prime diagnosi, infatti, l’attaccante del Besiktas rischia seriamente di saltare la Coppa d’Africa. L’esordio dei ‘Leoni’ è previsto per lunedì con il Gambia e a quanto pare la squadra di Anguissa dovrà fare a meno del suo bomber titolare. E anche gli allenatori in Serie A, inevitabilmente, tremano già.