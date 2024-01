Rottura definitiva e addio: che sorpresa a gennaio per il Milan

Il Milan mette gli occhi su una vecchia e discussa conoscenza della Serie A, ora ai ferri corti col suo attuale club

Il Milan si è leccato le ferite per l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta, consapevole però che i veri obiettivi sono quarto posto ed Europa League. Intanto i rossoneri hanno puntellato la rosa con due colpi come il ritorno di Matteo Gabbia e l’arrivo di Filippo Terracciano. Ma non è finita per Moncada e Furlani, che sono al lavoro per altri rinforzi, verosimilmente un altro difensore centrale e magari un ritocco in altri ruoli se dovessero presentarsi occasioni.

Ad esempio Nemanja Matic, che dopo il divorzio brusco a dir poco con la Roma sta per arrivare alla stessa conclusione pure con il Rennes, tra l’altro prossimo avversario del Milan nel playoff di Europa League. Per alcuni giorni il centrocampista serbo è praticamente sparito dalla circolazione non presentandosi agli allenamenti, con tanto di duro comunicato da parte del club francese che ha preso posizione definendo “incomprendibile” il suo comportamento. Lo stesso ex United ha poi rotto il silenzio parlando di problemi in famiglia legati all’integrazione del figlio per quanto riguarda la scuola. La sensazione, comunque, è che si vada verso una cessione inevitabile. In Francia si parla di un accordo addirittura già trovato con il Lione, ma non è l’unica pista.

Il Milan pensa a Matic, ai ferri corti con il Rennes: la situazione

Secondo quanto riportato da ‘gazzetta.it’, infatti, Matic potrebbe diventare una soluzione low cost per il centrocampo del Milan. Furlani ha già sottolineato che si tratta di un reparto non prioritario sul mercato, ma anche di essere sempre pronto a cogliere appunto le occasioni.

Il serbo lo sarebbe. Ha 35 anni, una enorme esperienza e un’avventura appena terminata in Serie A, in cui ha già fatto benissimo con la maglia della Roma. Lontano, in ogni caso, dal tipo di profilo che i rossoneri cercano solitamente per filosofia. Ma i rapporti col Rennes sono ai minimi storici, con Matic che nella sua storia su Instagram si prende comunque le sue responsabilità sulla situazione famigliare. Una riconciliazione non è totalmente da escludere, ma di sicuro altamente improbabile. Per questo il Milan starebbe osservando con attenzione, anche in considerando l’uscita di Krunic che andrebbe teoricamente a coprire l’esborso per il serbo. Ad ora resta un’idea, ma il nome – riporta la rosea – è circolato in via Aldo Rossi.