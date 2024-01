Osimhen al posto di Vlahovic: sganciano 130 milioni

Osimhen e Vlahovic al centro delle voci di mercato: serve un bomber, pianificano l’assalto già nella sessione invernale della campagna trasferimenti

Il Chelsea cerca di risalire la china, ma finora la stagione della squadra di Pochettino è disastrosa in campionato.

I ‘Blues’ restano distanti dalla zona Champions League, al momento lontana 12 punti dal quarto posto occupato dall’Arsenal. Non sono bastati gli investimenti estivi per cambiare marcia al club dello Stamford Bridge, già rimasto fuori dalle competizioni europee nella scorsa stagione. Pochettino al momento rimane in sella e la proprietà londinese pensa a ulteriori rinforzi sul mercato per dare una svolta e un cambio di marcia in Premier League. Il Chelsea latita soprattutto in attacco e fatica a finalizzare le occasioni create. Gli uomini mercato dei ‘Blues’ si stanno concentrando così nel reperire un bomber sul mercato per ovviare al problema.

Il Chelsea bussa da Napoli e Juventus: c’è Osimhen in cima alla lista

In cima alla lista dei desideri – come scrive il ‘Sun’ – resta Victor Osimhen, che da poco però ha rinovato il contratto con il Napoli fino al 2026.

L’attaccante nigeriano è stato protagonista di recente di un fuoriprogramma con l’agente di Kvaratskhelia e il clima non resta dei migliori con il patron De Laurentiis. Osimhen ha una clausola da 130 milioni e il Chelsea potrebbe affondare il colpo (anche se complicato) già in questa sessione del mercato. Le alternative all’ex Lille non mancano e tra queste non esce dai radar Dusan Vlahovic, nuovamente decisivo in casa Juventus. Anche in questo caso, comunque, almeno a gennaio sarà difficile strappare il serbo (già in orbita Chelsea la scorsa estate) alla ‘Vecchia Signora’. Infine, il Chelsea in attacco monitora inoltre Ferguson, Boniface e Gyokeres.