Osimhen-Kvaratskhelia, scontro totale al Napoli: “Spazzatura”

Ormai è scontro totale al Napoli con l’agente di Osimhen che si infuria anche lui per le parole del procuratore Kvaratskhelia

Il caso che scoppia proprio quando servirebbe un po’ di tranquillità. È scontro totale in casa Napoli dopo le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia e la risposta di Victor Osimhen.

Un botta e risposta incendiario al quale si aggiungono ora le parole del procuratore del bomber nigeriano, Roberto Calenda. Non certo dichiarazioni di pace dopo le frasi di Mamuka Jugeli che hanno alzato il polverone. L’agente dell’attaccante georgiano nel corso di un’intervista ad un’emittente del suo Paese ha fatto riferimento anche al rinnovo di Osimhen, dando praticamente per certo il suo trasferimento in estate.

“Andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia neanche se gli offrissero un miliardo di euro. Ha volontà e obiettivi diversi – la sua conclusione – : vuole avere successo e già lo sta ottenendo”. Parole che hanno mandato su tutte le furie il bomber nigeriano che, in ritiro con la propria Nazionale, ha risposto tramite social e lo ha fatto in maniera molto diretta e pesante: “Caro Mamuka Jugei, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota”. Prima di chiudere invitandolo a evitare di pronunciare il suo nome.

Ora è arrivata anche la replica dell’agente dello stesso Victor Osimhen, Roberto Calenda, e i toni non si sono certo abbassati.

Osimhen contro Kvaratskhelia, la risposta dell’agente del nigeriano

Anche il procuratore di Osimhen ha voluto dire la sua sulla vicenda ed esprimere il forte dissenso per le dichiarazioni rilasciate dall’agente di Kvaratskhelia, gettando ulteriore benzina sul fuoco.

“Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui – il tweet di Calenda – . Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino”. Il procuratore ha quindi definito “gravi, superficiali e inaccettabili” le “presunte dichiarazioni” dell’agente del 77 azzurro.

Parole che, secondo Calenda, “mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto – ha poi concluso – e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura“.